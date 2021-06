Asaltante trepa torre de luz para evadir a la justicia; le ofrecen tacos para que baje

Un verdadero reality Show fue el que armo este jueves un presunto asaltante identificado como Samuel Ramírez, quien tras ser liberado al interior de las instalaciones de la SSPyPC en Villahermosa, trepo hasta lo alto de una torre de la CFE y allí permaneció hasta entrada la tarde.

Según el reporte de las autoridades, Samuel fue arrestado la noche del pasado lunes al tratar de robar la casa de una abuelita en la ranchería Medellín y Pigua a las afueras de la ciudad de Villahermosa pero luego de permanecer 48 horas bajo arresto, los policías lo liberaron pero en vez de salir a la calle, corrió hasta una torre de energía eléctrica y subió hasta lo más alto, donde dijo que no bajaría por temor a ser nuevamente arrestado.

Ante tal situación, los bomberos de Protección Civil del Estado, en 3 ocasiones subieron a la torre para tratar de convencer a Samuel de bajar, e incluso, le dieron agua y comida, pero Samuel se negó a bajar, e incluso, una mujer bombero también subió a la torre para platicar con el presunto asaltante quien se mostró renuente a abandonar su sitio, e incluso, le dieron un teléfono para que platicara con una especialista en prevención al suicidio.

En su momento, la psicóloga especializada en prevención al suicidio, Ana Hernández Sánchez, habló por teléfono con el presunto asaltante, le ofreció terapia y seguridad además, le prometió que no habría consecuencias legales por lo que estaba haciendo pero Samuel hizo caso omiso.

Incluso, dos Policías Estatales subieron a la torre y le entregaron un documento a Samuel en el que le garantizaban que no había otra denuncia en su contra y no sería arrestado, pero Samuel solo se remitió a decir que no era un documento notariado ya que le faltaba un sello de la Fiscalía General del Estado, lo que generó que los uniformados le volvieran a pasar otro documento que también fue rechazado por Samuel.

El presunto asaltante subió a la torre minutos después de las 11 de la mañana y para las 3 de la tarde, ya se había convertido en todo un espectáculo ya que policías, periodistas, bomberos y hasta vecinos del lugar se dieron cita a las afueras de las oficinas de la SSPyPC para gritarle a Samuel y convencerlo de bajar, e incluso, los pobladores de la zona y trabajadores de edificios contiguos compartieron todo tipo de fotos sobre el presunto criminal que trepo a la torre de la CFE.

Cansados de negociar con Samuel, los agentes de Protección Civil y el personal de prevención al suicidio de la Secretaria de Salud, optaron por retirarse del lugar y dejar que Samuel bajara hasta que él quisiera.

Fue hasta casi las 8 de la noche cuando una empleada de administración de la Policía de Transito junto con la titular de la PEC, la arquitecta Julissa Riveroll, convencieron a Samuel de bajar de la torre a cambio de unos tacos y darle el raid en una patrulla hasta la casa de un familiar, por lo cual, Samuel bajo de la torre agarro sus tacos y se fue en la patrulla.

Por: Javier Armando de la Rosa Valdez

