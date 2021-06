Afirma AMLO, muestra voluntad Carlos Slim para reparar Línea 12

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay voluntad de las empresas, y la reconstrucción de la Línea Dorada del Metro será de común acuerdo, a propósito de su reunión privada con el empresario Carlos Slim y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“El objetivo es rehabilitar la línea lo más pronto posible y se avanzó bastante; vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial”, dijo. y agregó que él será el conciliador en este tema.

En la mañanera, el mandatario explicó que se avanzará en dos vertientes: la investigación judicial, que corresponderá a la Fiscalía capitalina, en la que incluye la atención a los familiares de las víctimas, para que no se queden en el desamparo y se repare el daño, así como castigar a los posibles responsables.

La segunda vertiente es la puesta en marcha de la Línea 12 del Metro, en la que se trasladan más de 300 mil personas, por lo que celebró la voluntad de las empresas involucradas.

“No es: ‘a ver, vámonos al pleito, nosotros sí hicimos bien la obra, aquí está la prueba, nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios de profesionales, universidades, yo no tengo culpa y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, luego yo no tengo nada que ver y vámonos al pleito, vámonos al litigio’; no está así la situación. Ellos no quieren eso y nosotros tampoco. Queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad”, reiteró.

En el caso de Carlos Slim, dijo que hay diferencias; reconoce que es un hombre institucional, con dimensión social y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que esperan la evaluación del Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12 del Metro para definir los apoyos de las empresas involucradas en su construcción.

El Comité deberá presentar a mediados de julio el proyecto ejecutivo, a la par de otros estudios planteados de la empresa DNV y de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia.

POR FRANCISCO NIETO Y CARLOS NAVARRO

dza