Sin pendientes sobre caso Joao Maleck señala Fiscalía de Jalisco; asegura Fiscalía

Aunque por el momento está en trámite un amparo que presentó la familia de María Fernanda Peña, una de las dos víctimas mortales del choque que provocó el futbolista Joao Maleck, y a dos años de estos hechos, la Fiscalía del Estado no tiene pendientes sobre este caso cuya sentencia fue emitida por un juez y ahora esperan la resolución del amparo que interpuso Martha Álvarez-Ugena, madre de Fernanda.



"Directamente con nosotros no (hay pendientes) la Fiscalía trabajó arduamente en el acompañamiento de las víctimas para lograr una sentencia de condena, la cual sucede, en su oportunidad, la asesoría de la víctima consideró que la sentencia no era la espera y sobreviene un recurso de apelación, mismo que al ser resuelto tampoco se resolvió en los términos esperados para la propia asesoría jurídica", señaló Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal estatal.



Una vez que el amparo se resuelva, el juez de distrito que va a resolver sobre las dudas o la controversia y ahí se determinaría si hay algún tema por atender de parte de la dependencia.



El choque que tuvo lugar el 23 de junio de 2019, provocó la muerte de la pareja de recién casados, María Fernanda Peña y Alejandro Castro, quienes se dirigían a convivir con su familia y fueron chocados en la Avenida Tepeyac y la calle Playa de Hornos, en el municipio de Zapopan, por el futbolista quien conducía presuntamente bajo altos niveles de alcohol en la sangre.



Los abogados de Martha Álvarez esperan que con este amparo se logre una sentencia mayor al que se le dictó de tres años ocho meses y que por buena conducta, le permitió estar en estos momentos en libertad.

Por: Mayeli Mariscal

dhfm