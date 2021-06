¿Recibir la segunda vacuna contra Covid-19 puede causar la muerte?, esto dice una especialista en Biología Molecular

Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos tratamientos contra Covid-19, aclaró que las personas que han recibido su esquema completo de vacunación y que han fallecido puede ser por otro tipo de variantes ajenas a la dosis.

En entrevista para Heraldo Televisión en Las Noticias con Jesús Martín Mendoza, la especialista detalló que las vacunas no evitan que el virus entre al cuerpo humano, ya que la transmisión puede continuar, como ya se ha dicho antes. "En lo que ayudan las vacunas es a prevenir la hospitalización y la muerte", dijo.

Expuso que "aquellos que están falleciendo después de recibir sus vacunas puede ser por varias causas que se desconoce con exactitud, pero podrían ser factores sobre su estado de salud, quizá porque padezcan enfermedades crónicas, tal vez porque su sistema inmune esté comprometido o simplemente porque son adultos mayores".

Ante este escenario, no descartó que las investigaciones continúen para determinar las causas de estas muertes.

La especialista descartó que las personas estén recibiendo placebos, ya que la única forma para que eso ocurra es porque los individuos se ofrecieron para formar parte de un estudio.

Resaltó que existen tres variantes que siguen estudiando, como es la alfa, beta y delta, pero se está observando que las vacunas son efectivas contra esa variante.

AMLO minimiza las muertes

En México se ha evidenciado que hay casos de personas que han fallecido de Covid-19 a pesar de contar con el esquema completo de vacunación, pero ante esta situación el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que las dosis del biológico estén relacionadas con los decesos de seis personas.

Durante la conferencia matutina, el mandatario federal minimizó el hecho luego de señalar: "No es un asunto grave esto que me están planteando, no me habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó, es mínimo, o sea, prácticamente inexistente".

De igual forma, se ha señalado que las entidades en las que se está viendo un repunte de contagios es en la Península de Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, Baja California Sur y la Ciudad de México, en donde han aumentado hasta 15 por ciento el número de casos de Covid-19.

