No sería correcto que la jefa de gobierno asista a mitin de Dolores Padierna: Sandra Cuevas

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas aseguró que “no sería correcto políticamente” que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum acuda a la asamblea vecinal a la que ha convocado, Dolores Padierna el próximo domingo en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

Esto después de que Sheinbaum Pardo señalará que será institucional y habrá piso parejo para todos los alcaldes de oposición.

En conferencia de prensa, Cuevas Nieves destacó que comprende que tienen derecho “a la libre asociación, todos pueden manifestarse, hacer reuniones”, aunque, dijo “ellos trabajan para una persona, ellos se rigen por lo que le manda su Presidente”.

“Su proyecto es seguir en el poder, ni siquiera su proyecto es agradar y recuperar a la ciudadanía, a través, del trabajo y los resultados. Su proyecto es seguir en el poder pero eso ya es tema de ellos, esa situación ya les compete a ellos”, refirió.

Aclaró que esta reunión “no me afecta en absoluto porque yo sigo trabajando, y la Cuauhtémoc no se va a detener porque ellas vengan y hagan una asamblea”.

Por otra parte, la alcaldesa electa señaló que Padierna Luna tiene el derecho de interponer las impugnaciones que le parezcan convenientes, no obstante, enfatizó que no hay argumento jurídico para quitarle su triunfo.

“Queda firme nuestro triunfo. Nuestro triunfo esta firme jurídicamente, ellos ya no tienen forma de como quitarnos, sencillamente no existe el argumento jurídico, pero bueno ellos pueden agotar las instancias electorales correspondientes, están en su derecho”, expresó.

Cambiará a todos los funcionarios de la alcaldía

Cuevas Nieves señaló que la próxima semana presentara a su gabinete, a quienes calificó de expertos.

Asimismo, refirió que nadie de la plantilla actual en la demarcación se quedará durante su administración.

“La próxima semana presentaremos el gabinete, es gente de primera, es gente que ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Hacienda, que ya han tenido funciones generales pero a nivel federal, entonces son gente anticorrupción, expertas en sus áreas”, dijo.

”Crimen organizado me busco”

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc refirió que personal ligadas al crimen organizado la buscaron para financiar su campaña política, no obstante, ella desde siempre se negó a este tipo de acuerdos ilegales.

Añadió que no denunció estos hechos, toda vez que desde “que le tocaron la puerta” se resistió a contestar su llamado.

Respecto a quienes la buscaron omitió dar la información y dijo que “sencillamente dije que no”.

“Nosotros, yo no puedo dar ese tipo de datos porque no los conozco. No te puedo dar el nombre porque no los conozco, sencillamente, cuando empiezan a tocarte la puerta les dices no. Te están buscando tal y tal de tal grupo, no. No le abres la puerta a que te digan de donde viene, de que grupo, sencillamente, no. No agarramos nada, cuando empiezan a quererte buscar desde el principio es no”, explicó.

No va a crecer comercio ambulante

La panista prometió que durante sus tres años de gobierno no habrá un despliegue considerable del comercio ambulante en la demarcación, y es que dijo “voy a poner orden y habrá disciplina”.

También reconoció que trabajará de la mano de Sylvia Sánchez Barrios, hija de la líder de ambulantes, Alejandra Barrios y es que dijo será legisladora por la alianza “Va por la CdMx”.

Aunque, refirió que no habrá privilegios para nadie.

“Los Barrios saben trabajar y saben que vamos a poner un orden en vía pública. No habrá privilegios. Lo que van a ver es orden, disciplina y a la gente no le voy a llegar a imponer, voy a dialogar. Mis papas son comerciante, conozco el lenguaje, y hay buena relación con los comerciantes. Voy a reordenar, a que todas las calles se vean bien y bonitas, incluso, para el comerciante”, puntualizó.

Finalmente dijo que hará un padrón confiable de comerciantes en vía pública.

Por: Cinthya Stettin

