Jóvenes entran sin permiso a Feria de Chapultepec; es el nuevo reto en TikTok y YouTube

Cada cierto tiempo se viralizan retos en las redes sociales, algunos muy peligrosos que ponen en riesgo la vida de las personas. Ahora, en internet se ha popularizado un reto en TikTok y YouTube que consiste en colarse a las instalaciones de la extinta ‘Feria de Chapultepec’, para ver cómo luce luego de ya varios meses clausurada.

En los videos se ve a jóvenes recorriendo las áreas del parque de diversiones para luego escalar la montaña rusa de la feria y grabar su hazaña, pero por obvias razones esto es muy peligroso que podría acabar con víctimas letales.

Muchos se salieron con la suya y recibieron miles de likes en sus videos, pero la tarde del martes 22 de junio elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvieron a cinco personas que se encontraban en la Feria de Chapultepec, quienes buscaban cumplir el reto en cuestión para grabar un video.

Y no es un evento aislado, pues la cuenta oficial del Bosque de Chapultepec en Twitter recordó a las personas que la ‘Feria de Chapultepec’ no está abandonada y se encuentra en recuperación por lo que pide a la gente que no ingresen, ya que además de ser un delito, puede ser peligroso si entran sin supervisión.

La Feria de Chapultepec cerró, pero no para siempre

Fue el pasado 13 de octubre de 2019, días después de que dos personas perdieran la vida en una de las atracciones del parque de diversiones. Luego de las investigaciones oficiales se determinó que el siniestro ocurrió por falta de mantenimiento en el juego. Posteriormente, las autoridades capitalinas anunciaron que la feria entraría en una fase de reconstrucción ya que en dos años planea abrir sus puertas al público, ahora bajo el nombre de Aztlán.

Ahora, es importante mencionar que en México el delito de allanamiento se puede pagar con un mes a dos años de cárcel, por lo que las autoridades y personal del establecimiento recomiendan pensar dos veces la idea de entrar al parque para grabar videos.

msb