Claudia Sheinbaum analiza si asistirá al evento de Morena para promover la consulta contra expresidentes

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, analiza su asistencia a la asamblea para promover la participación en la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México, el cual que se va a llevar a cabo el domingo.

La medida tiene como finalidad que la ciudadanía decida si quiere que funcionarios de la talla de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, sean enjuiciadas por algún delito cometido durante sus administraciones.

“Hay un evento que va a realizar Morena de la consulta y fui invitada; entonces, estoy viendo a ver si hay la posibilidad de asistir o no, en todo caso, pediría el día, si es el caso, y ver, pues todas las condiciones electorales”, explicó en entrevista con los medios de comunicación.

La mandataria capitalina dijo que han consultado a las instancias electorales sobre la implicación de su asistencia y si esto puede tomarse como una infracción a la realización de este proceso ciudadano.

“Es lo que estamos preguntando a las instituciones electorales, en todo caso, tendría que pedir el día para ver si participo o no en este evento; pero no, todavía no está decidido, pero es una invitación general que hizo Morena”, dijo.