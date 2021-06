Mauricio Tabe no permitirá impunidad durante la transición de gobierno en la Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe aseguró que no comenzará a trabajar en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando asuma el cargo como su nuevo líder, sino que estará al pendiente de las funciones del comité de recepción, quien se encarga de analizar las condiciones en las que se entrega esta zona de la Ciudad de México.

De acuerdo con el político, este equipo se centrará en el papeleo para que la entrega del poder se haga de manera ordenada y se tengan datos de las obras que necesitan atención, así como los problemas que no se han podido solucionar. Además de esto, prometió que no habría rencillas entre el grupo que sale de la zona.

“Esto no hay que hacerlo grilla”

Dijo que el periodo de transición se hará sin impunidad, debido a que se solicitará a los vecinos que denuncien cualquier acto ilícito, por lo que descartó que pueda darse un tiempo en el que cualquier persona pueda pasar por encima de la norma legal.

El político ganó en las elecciones: FOTO: Especial

Explicó que no habrá una desmantelación de lo que logró el gobierno actual y que no habrá despidos injustificados, aunque dijo que se revisarán los programas que no cumplan con sus objetivos y se despedirán a las personas que no llevan a cabo sus labores sin trabajar como corresponde.

Dijo que se atenderán las obras que no fueron terminadas, que no se asumirán responsabilidades de otras gestiones y que no se concentrará en atacar a funcionarios que le antecedieron en el cargo para excusarse de no llevar a cabo su labor durante toda su administración.

“No hay periodo de gracia en estos meses que estamos en periodo de transición”, dijo

Añadió que se harán recorridos en varios puntos de la alcaldía para determinar las urgencias de la ciudadanía, a la cual calificó como una de las zonas más ricas de la Ciudad de México.

El político dirigirá la alcaldía. FOTO: Especial

Gobernará sin banderas

Dijo además que los políticos opositores que ganaron en alguna de las alcaldías no llegarán a sus cargos con una bandera partidista, debido a que su intención es resolver las cuestiones que preocupan a la población.

Mencionó además que no se someterá a favoritismos y dijo que el gobierno de la Ciudad de México puede contar con sus funciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Miguel Hidalgo

Aseguró que su gabinete será el último proceso que llevará a cabo su gobierno y aseguró que en agosto se definirá quiénes serán los perfiles que lo acompañen en su gestión.

