"Fue un acto de terrorismo", aseguran familiares de víctimas de Reynosa, Tamaulipas

El ataque a personas en cuatro colonias de Reynosa, Tamaulipas, fue al azar y un acto de terrorismo perpetrado por un comando armado que llegó desde Río Bravo, aseguraron familiares de las víctimas inocentes del sábado 19 de junio.

Verónica Aimee García Olguín, abogada y madre de familia, estuvo encajuelada por varios minutos junto a su hermana en un vehículo, luego de que sujetos armados golpearon y asesinaron a su padre Jerónimo García, de 63 años, a su madre Alicia, de 60 años, y a su hermano Alfredo, de 30 años.

Expuso que fueron momentos de terror donde también se puso en riesgo la vida de niñas de siete y tres años de edad, pues los sujetos solo iban deteniendo a personas y dispararon como si se "tratara de un videojuego".

"Yo iba bajando de la casa y me quedé en el porche, porque escuché detonaciones, bajé y pasé la cocina y hablé con un sobrino y me dijo que chocó y lo que hice fue salir corriendo. Yo no vi que estaban armados y cuando se voltearon, me enseñaron las armas largas y que ya me había cargado la chingada. Yo les pedía que dejaran a mi hermano y en ese momento me golpearon en la cara, me agarraron del cuello y me metieron a la cajuela de un carro blanco, un Fusión", indicó.