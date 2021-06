AMLO asegura que consejeros del INE "despilfarran el presupuesto en comidas y vino"

El presidente López Obrador habló sobre los consejeros del INE, que aseguraron que no hay presupuesto suficiente para que se realice la consulta popular del primero de agosto, en la que se decidirá si se juzgará o no a los ex presidentes de México, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

Sobre esta opinión, AMLO señaló que el Instituto Nacional Electoral tiene un presupuesto más que suficiente, pero mucho de ese dinero se despilfarra. Explicó que los consejeros del INE tienen un sueldo mayor que él y que se realizan gastos excesivos en viajes, viáticos, comida y vinos.

Dentro de su política de austeridad, explicó que hay suficiente presupuesto para la consulta del primero de agosto, ya que el Instituto recibe 20 mil millones de pesos al año, pero que el problema se da porque en las estructuras de los organismos se va la mitad.

También limitó el presupuesto para la mayoría de las dependencias de, excepto para la Sedena y presentó un decreto para que ningún funcionario del gobierno pudiera ganar más que el presidente, algo que no se ha cumplido en diferentes dependencias.

López Obrador acusó que el presupuesto del INE se despilfarra en vinos y comida

FOTO: Archivo

No hablará sobre la consulta

Al hablar sobre el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, AMLO dijo que "es el organismo electoral más costoso del mundo. ¡Claro! Si los consejeros ganan más que el presidente pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y tener la opinión de la gente", reprochó el presidente.

El presidente López Obrador dijo que no tendrá comentarios sobre la consulta ciudadana y que tampoco participará en ella. Explicó que es momento de que los ciudadanos tengan su opinión y participen para que se tome esta decisión.

Te podría interesar Conferencia Mañanera La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy martes 22 de junio 2021

"Aprovecho para invitar a la gente a participar. Va a ser en agosto, es una pregunta muy sencilla: ¿Quieres qué se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Sí o No", anunció.

gka