Claudia Sheinbaum ofrece trato institucional a UnaCDMX

Entre el gobierno local y la Unión de Alcaldías capitalinas (UnaCDMX), que crearon ocho demarcaciones de la coalición Va por la CDMX (PAN, PRI y PRD), habrá un trato normativo, aseguró Claudia Sheinbaum.

“Habrá un trato institucional… está establecido en la Constitución de la República una distribución justa de los recursos, de acuerdo con una fórmula que por primera vez transparentamos. No se va a hacer un uso político de los recursos y habrá un trato institucional”, aseguró.

La UnaCDMX está conformada por los alcaldes electos de Álvaro Obregón, Lía Limón; Azcapotzalco, Margarita Saldaña; Benito Juárez, Santiago Taboada; Coyoacán, Giovani Gutiérrez; Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y Tlalpan, Alfa González. Se espera que se sume a los acuerdos la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Esta unión concentra 52 por ciento del presupuesto total destinado a las 16 demarcaciones.

En enero de 2022, los alcaldes tendrán –de manera conjunta– poco más de 20 mil 588 millones de pesos, los cuales deberán invertir en infraestructura urbana y servicios para los casi cuatro millones de habitantes para los que gobernarán. En este rubro se contempla a la alcaldía Cuauhtémoc, pese a que no ha sido parte de este grupo de trabajo.

La UNnaCDMX buscará pelear por un presupuesto justo, ya que de no obtener recursos similares a los que se le otorgan a los alcaldes morenistas, sus miembros acudirán a la Suprema Corte de Justicia capitalina.

El candidato electo de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, señaló que decidieron abordar el tema presupuestal antes de tomar protesta, “para que después no se diga que no nos acercamos con tiempo, que no previmos las cosas y mejor comenzamos a trabajar de manera conjunta”.

“El debate será en el Congreso porque hemos visto que el gobierno manda el presupuesto y no ha tendido ni una sola modificación. Se deben valorar las necesidades de cada alcaldía para una mejor distribución de recursos”, aseveró.

El alcalde electo de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, expuso que buscan un reparto equitativo de recursos porque “hay zonas que están abandonadas y requerimos que se les dé una atención especial, pues los ciudadanos pagan impuestos”.

El alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez detalló que la alianza “no tiene tintes políticos”, puesto que sólo busca lograr un presupuesto para “poder tener acciones de gobierno”.

Por Cinthya Stettin y Carlos Navarro

PAL