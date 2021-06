Prolongación del mandato del ministro Zaldívar sería “totalmente inconstitucional”: catedrática de la UNAM

La catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, Leticia Bonifaz, habló de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la consulta planteada por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, para analizar la constitucionalidad de la ampliación de su mandato y del cargo de los consejeros de la judicatura federal.

En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Bonifaz indicó que el problema es que al aprobarse en la Cámara de Diputados y Senadores y ser publicado, es un hecho que sea ley. Entonces debe de haber una manera de expulsar esta norma “inconstitucional” del sistema jurídico mexicano.

Agregó que una de las vías es la acción de inconstitucionalidad que impulsarán los diputados y otra vía es que la ley orgánica prevé que hay una inversión de competencias a pleno de la Suprema Corte y es la consulta que presenta el ministro Zaldívar. Si no se detuvo a tiempo, quedan estas dos opciones y de que el propio pleno diga si es constitucional o no esta reforma.

Indicó que es necesario que se haga una consulta a trámite porque quien tiene la decisión sobre constitucionalidad o no es el pleno de la Suprema Corte y no solo un ministro, sino los once ministros.

“Desde mi punto de vista, diez (ministros) porque para mí sigue siendo que el ministro Zaldívar debe excusarse porque es una norma que le beneficia a él directamente o que le perjudica a él directamente. Él dijo que va a votar, pues vamos a ver qué dicen sus pares, pero lo importante es que hay 11 ministros que deben tomar esta decisión de esta consulta de trámite”, aseguró.

Además, comentó que el ministro ponente será Franco, quien deja la Suprema Corte a finales de este año, es el decano y es un hombre con mucha experiencia, presentará su proyecto y buscará la votación de los ministros. Lo que se desconoce si la decisión se tomará por mayoría simple o por mayoría calificada.

Expresó que se debe de renovar la presidencia de la Suprema Corte cada cuatro años, ya que así ha sido siempre, por lo que no tendría que haber prolongación de un mandato, que no solo está prevista, sino que es totalmente inconstitucional.

“México ha sido, afortunadamente, un país de instituciones, desde hace mucho tiempo, y no podemos pensar en persona, en que el funcionamiento de una institución dependa de una persona. Aquí ha habido ministros que han sido electos… con los procedimientos que la constitución ha marcado… y el decir que solo una persona puede hacer un cambio, pues es algo que puede decirse desde el Ejecutivo, pero hay procedimiento constitucional clarísimo”, aseveró.

También aclaró que quien nombra al presidente de la corte son los otros ministros y que el plazo de éste es por cuatro años.

Añadió que el ministro Zaldívar dijo que había que irse por esta vía porque iba a ser más tardada la semi-inconstitucionalidad, por eso supone que, a partir de esto, le está pidiendo al ministro Franco que no se tarde mucho, pero no hay plazo para redactar el proyecto.

Sin embargo, el ministro Zaldívar terminaría su mandato este año, ya que como él ha dicho existe una incertidumbre en el Poder Judicial que no le conviene a nadie, debido a que la cabeza y la duración del tiempo de su mandato que está cuestionada afecta al Poder Judicial en su conjunto.

