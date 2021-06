Regreso a clases Edomex: ¿Cómo va a ser el retorno este 14 de junio?

Este lunes 14 de junio se prevé el regreso a clases en las escuelas de educación básica en el Estado de México. El jueves pasado se publicó en la Gaceta Oficial del estado que se tratará de una opción para las familias, es decir, que no será obligatorio, asimismo, el personal docente también tiene la opción de no recurrir a las clases presenciales si no consideran que las condiciones sean las óptimas.

Sin embargo, se destacó que los planteles van a estar listos para los alumnos que decidan regresar, se destacó que se realizó un consenso entre padres de familia y docentes para evaluar el retorno a clases presenciales y que en caso de aceptarlo, los tutores deben firmar una carta de responsabilidades en la que se manifieste que no hay contagios en el hogar.

Las labores se reanudarán de forma escalonada y es importante señalar que las clases en línea no se van a suspender, el regreso será gradual la permanencia simultánea no podrá ser mayor a 12 personas. La asistencia se asignará por apellido, parentesco entre alumnos, si las familias tienen un estudiante en otro nivel o cualquier otro criterio que se adapte al contexto.

Ayuda al alumnos

Los docentes tendrán in diálogo con los alumnos en el retorno a las actividades y evaluarán a aquellos que tengan estragos por la pandemia, a los que requieran ayuda especializada se les canalizará con los expertos que atenderán de manera gratuita.

El plantel deberá tener señalizaciones de las precauciones que se deben tomar, en los accesos se implantará un filtro para detectar síntomas de la enfermedad, se medirá la temperatura y se aplicará un cuestionario, se señalará la circulación para evitar aglutinamientos.

El lavado de manos será fundamental, tanto en lavabos fijos como portátiles, en el caso de que no se logre, se deberán colocar dispensadores de gel con alcohol al 70% en el plantel.

Es de mencionar que de acuerdo a los parámetros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), será importante la estrategia mixta de regreso presencial y de la estrategia Aprende en Casa, lo que va a hacer flexible el aprendizaje.

Es de mencionar que el ciclo escolar termina el próximo nueve de julio a nivel nacional.

