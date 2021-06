Se podrá lograr una buena inmunidad colectiva con este ritmo de vacunación: Lazcano

Luego de que se anunciara de que acabarían las conferencias mañanera, y que solo se darían a conocer los datos sobre la pandemia sanitaria los días, jueves y viernes, el biólogo Antonio Lazcano señaló que, ya que pasaron las elecciones y además, de que son conferencias para saturar de información de números generalmente inexactos por parte del doctor, Hugo López-Gatell,

Él (López-Gatell) no es un científico muy destacado y que transformó los reportes en cifras frenéticas a favor del presidente López Obrador", dijo Lazcano

Recordó cuando López-Gatell señaló que el presidente no era una fuerza de contagio si no una fuerza moral, y afirmó que el cubrebocas no era necesario y cuando demostró una habilidad política torpe, no deslumbrante, con una ceguera y sordera total a lo que muchos científicos y médicos, "no sólo de México sino de todo el mundo, señalaban sus acciones respecto al manejo de la pandemia".

Fin de las conferencias

Por su parte, el tambien científico mexicano especializado en Biología Evolutiva señaló que las conferencias se convertían en un acto rutinario, propagandístico en el que hay gente ahí respetable cuando hablaban los especialistas Ruy López Ridaura, entre otros expertos que eran un acto ritual más que iban a completar más el compromiso y no decir algo trascendente.

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo para Heraldo Media Group, el igual divulgador de ciencia, afirmó que, a diferencia de la comunidad científica y de la comunidad médica y de los ciudadanos que esperaban que hubiera una información precisa y correcta sobre la pandemia.

"Yo creo que el doctor López-Gatell y los que están detrás de él las vieron como un medio de propaganda que era desmentido por una realidad muy cruel", señaló el experto.

Comentó que los expertos reconocen alrededor de 230 mil fallecimientos y número reales están cerca del medio millón de personas, además, de que ellos hablaban del control de la pandemia y la calidad es que la pandemia sigue con mucha intensidad.

Señaló que en las últimas semanas la campaña de vacunación ha mejorado, aunque aún hay dudas no resueltas sobre la eficacia de distintas vacunas, sin embargo, afirmó que "si el estado mexicano sigue con este ritmo de vacunación se podrá lograr una buena inmunidad colectiva antes de que se presente el próximo invierno".

Escucha la entrevista completa aquí:



