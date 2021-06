Autoritarismo no puede volver a México, asegura Claudia Sheinbaum en conmemoración del Halconazo

En la conmemoración de la matanza del 10 de junio de 1971, también conocida como El Halconazo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no puede regresar un régimen autoritario, antidemocrático y represivo.

En un evento realizado en el Faro Cosmos, donde se refugiaron hace 50 años algunos jóvenes para sobrevivir a este crimen de Estado, la mandataria capitalina afirmó que la recuperación de la memoria histórica es fundamental.

"Jamás podemos olvidar de dónde venimos, porque si no no sabemos a dónde vamos. Esta recuperación histórica que se hace desde el Gobierno de México, desde el Presidente de la República que encabeza Beatriz (Gutiérrez Muller), que también Alejandro Encinas y la Secretaría de Gobernación están haciendo, es fundamental para no olvidar los gobiernos autoritarios, aquellos por salvaguardar el poder, un régimen, estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de jóvenes que luchaban por la democracia y las libertades.