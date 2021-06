Felipe Calderón da positivo a Covid-19; presenta síntomas leves

La noche de este martes el expresidente de México, Felipe Calderón, informó que dio positivo al Covid-19 y aunque presenta los síntomas característicos de la enfermedad respiratoria, son leves y se encuentra bien.

A través de su cuenta de Twitter, el político explicó que como parte del protocolo sanitario se encuentra aislado y en reposo para tener una pronta recuperación.

Por otro lado, se disculpó por tener que faltar a los cierres de campaña, pero dejó un contundente mensaje al electorado; les pidió acudir a las urnas para "cerrarle el paso al autoritarismo".

"Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo", escribió Calderón Hinojosa.

Calderón llama a votar por la alianza Va por México

Hace unos días, el exmandatario se manifestó en torno a las próximas elecciones intermedias que se celebrarán este 6 de junio en nuestro país. Entonces, mencionó que será un día importante para la vida del país, pues se decidirá en las urnas entre la democracia la dictadura.

En aras de una vida democrática en nuestro país, Calderón Hinojosa llamó a la ciudadanía a votar por la oposición, en este caso, por los candidatos de la alianza Va por México, conformada por los partidos políticos: PAN, PRI y PRD.

En este sentido, dijo que está en las manos de los mexicanos tener o no un régimen autoritario "de alguien que cree que por gritar solo y muy fuerte, callará a quien no pensamos igual que él".

lhp

