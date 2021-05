Presidente de IECM, declara listos los protocolos en urnas

El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez hizo un llamado a las ciudadanas y ciudadanos de la capital del país a salir a votar el próximo 6 de junio y decidir quiénes serán nuevas autoridades.

En entrevista con el periodista Alejandro Sánchez para el programa Ruta 2021, que se transmite por Heraldo TV por el Canal 10.1, el funcionario electoral señaló que sólo la participación ciudadana le dará legitimidad al proceso electoral y a los gobernantes.

“Me parece que el que acudamos en mayor número al ejercicio ciudadano nos permitirá legitimar no solamente el proceso electoral, sino a quién ejerza el cargo a partir de la designación que tomemos el día 6 de junio en la urna”, indicó.

Mario Velázquez dijo que en el IECM se desarrollaron las condiciones para garantizar que en las casillas los ciudadanos acudan a votar sin temor a un contagio de COVID-19.

“Nosotros hemos desarrollado una serie de protocolos que tienen como propósito garantizar que el ejercicio del voto no sea una actividad de riesgo, es decir, que quién vaya a votar no tiene, pues, esa posibilidad el contagio, dado que tenemos una serie de medidas que permitirán tener certeza de que no habrá ese riesgo”, explicó Mario Velázquez.

Aseguró que la información en las campañas y los debates entre candidatos permitirán a los ciudadanos tener claridad del día de la elección sobre cómo y por quién votar.

“Como ciudadanía tenemos que evaluar la oferta política que estamos teniendo, lejos ya de aquella consideración de la popularidad del personaje, que desde luego no sea trascendente en razón de lo que esperamos en el ejercicio del cargo, de lo que esperamos como ciudadanos, en términos de la solución de los grandes problemas que se enfrentan en la ciudad, creo que la posibilidad que tenemos de tomar la mejor decisión es acercarnos a la información”, consideró.

Por Paris Salazar

