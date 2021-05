Andrés Manuel López Obrador: Al Ejército, control de las aduanas

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Ejército tendrá a su cargo las aduanas de la frontera norte, por lo que se suma al control que la Secretaría de Marina tiene en los puertos aduanales

“Ayer (miércoles) ya tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y todas las aduanas de los puertos de México van a estar a cargo de la Secretaría de Marina”, dijo.

En la mañanera, el titular del Poder ejecutivo explicó que esta nueva orden para el Ejército tiene como propósito combatir el contrabando fiscal, especialmente en la importación de combustible.

Agregó que en tres aduanas –Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo– se hizo el ensayo de operación por parte de la Sedena y comenzó a registrarse un incremento en las ventas de gasolina de Pemex, es decir, los distribuidores arrancaron con la adquicicisición de combustible de la empresa petrolera nacional.

A través de un gráfico, el presidente recordó que desde el 2 de marzo mandos militares quedaron al frente de la administración de aduanas para frenar el contrabando fiscal.

Como resultado, se estima que durante el mes de marzo las ventas de gasolinas y diésel incrementaron 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7 por ciento de las ventas totales, lo que representó un incremento en los ingresos dos mil 345 millones de pesos y el país recibió -por impuestos a los combustibles- dos mil 338 millones de pesos.

Esta cantidad –aseguró el Presidente– sólo es por el control de tres aduanas: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, porque ahí se comenzó la operatividad de la Sedena, pero en abril nuevamente las ventas se cayeron porque los contrabandistas comenzaron a buscar otras aduanas y los distribuidores de gasolinas y diesel, mismas que venden las gasolineras, comenzarón a comprar combustible ilegal.

“¿Qué les comento a los distribuidores? Que no están haciendo bien, que están actuando de manera ilegal y que nosotros somos muy perseverantes y que no vamos a permitir que le roben al pueblo, así de sencillo, y que no nos vamos a cansar.

“Entonces, ayer ya tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de Marina”, reiteró.

Por Francisco Nieto y Paris A. Salazar

