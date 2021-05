Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, da positivo por Covid-19

Este jueves 6 de mayo, Santiago Nieto, titular de una Unidad de Inteligencia Financiera, informó que dio positivo a una prueba de detección del nuevo coronavirus Covid-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que se encuentra "asintomático"; sin embargo, se mantendrá en aislamiento para evitar mayor propagación del virus surgido en Wuhan, China.

Además, Santiago Nieto señaló que, desde el aislamiento, se mantendrá al pendiente de las tareas que realice la Unidad de Inteligencia Financiera. También le informó el resultado positivo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de Covid-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la UIF. He informado al presidente López Obrador", escribió.

Investigan a todos los candidatos

La mañana de este día, Santiago Nieto informó que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a todos los aspirantes a ocupar el cargo de gobernadores de los estados que participarán en las elecciones del próximo mes de julio.

Durante una entrevista, el funcionario detalló que la UIF se enfoca en descubrir empresas fachada y los grupos políticos que financian las campañas de los candidatos.

