Metro CDMX: Consejos para viajar seguro en caso de un siniestro

El lunes en la noche se vivió uno de los momentos más dramáticos que se han registrado en la historia del Metro de la Ciudad de México. La ayuda de la gente y la reacción rápida de los ciudadanos y las personas que se encontraban en el lugar de los hechos hicieron que el saldo de víctimas letales no fuera tan grande.

Pero en el Metro pueden pasar diferentes contingencias, por ejemplo que se vaya la luz, que haya un incendio, un accidente entre vagones o algunas otras cosas. Por eso, es importante que sepas qué es lo que debes hacer si vives algo así mientras viajas en el Sistema de Transporte Colectivo.

¿Qué hacer ante un siniestro en el Metro?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo de la capital, existe un protocolo ante incidentes que pongan en riesgo la integridad de los usuarios y trabajadores, instalaciones o trenes. Además, también podría suceder ante alteración del orden público o un fenómeno natural. En estos casos se pide a los usuarios:

1.- Que mantengan la calma.

2.- Atender las indicaciones del personal del Metro que esté coordinando el desalojo.

3.- Si puedes, brinda ayuda a las personas con discapacidad, mujeres con niños, embarazadas y personas de la tercera edad. Pero sólo si no entorpece el desalojo.

4.- Si se está adentro del vagón, no intentar abrir las puertas del tren, porque podrían bloquearse.

5.- Espera a que sean colocadas las escaleras de emergencia.

En el caso de que sea necesario salir de los vagones y caminar por las vías, es muy importante que lo hagas de manera ordenada y únicamente por la parte de los durmientes. Además, este procedimiento será coordinado por el personal del Metro. ¿Qué hacer en caso de un siniestro en el Metro?

Si se presenta un sismo mientras estás en las instalaciones del Metro o durante un trayecto, se pide que se cumpla con las siguientes indicaciones:

1.- Mantén la calma y no corras, grites o empujes.

2.- Sigue la ruta de evacuación, por donde indique el personal del Sistema de Transporte.

3.- Si estás en el andén, repliégate a la pared y no rebases la línea amarilla. Si estás en el tren, permanece ahí. No salgas a las vías, si no es lo que se pide en ese momento.

4.- Si puedes, ayuda a quien lo requiera.

5.- No enciendas cerillos o encendedores para intentar iluminar. Podría existir alguna fuga de gas que podría ser muy peligrosa.

Para ofrecer atención a las personas afectadas por los lamentables hechos ocurridos en la Línea 12, la Jefatura de Gobierno pone a disposición tres líneas telefónicas. pic.twitter.com/1G6bikTowJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 6, 2021

