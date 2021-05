Claudia Sheinbaum afirma que el Metro ha tenido recursos suficientes

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha tenido recursos suficientes, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras los señalamientos sobre el presupuesto de este organismo.

En videocoferencia de prensa, la mandataria aseguró que no van a escatimar en los montos para operación y mantenimiento de este organismo.

"El Metro ha tenido recursos suficientes, no vamos a escatimar nunca jamás en el recursos que se requiera para operación y mantenimiento, esta falsa idea que ha estado diciendo alguien de que es por un asunto de austeridad, no tiene absolutamente nada que ver.

"La austeridad republicana, para nosotros, significa es la erradicación de los gastos suntuarios del Gobierno, pero no ha habido una reducción en la operación y el mantenimiento de las distintas áreas del Gobierno, incluído el Metro de la Ciudad de México, y acabar con la corrupción", explicó.

En 2020, en los capítulos 2000 y 3000 del Metro, que consisten en el gasto de materiales, suministros y otros mantenimientos, se destinaron 6 mil 671 millones de pesos, 690 millones menos, en comparación con 2019.

Mantenimiento no ha recibido reducciones

La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González, reiteró que en términos de mantenimiento no ha habido reducciones.

"Prácticamente se mantiene estable en los últimos años, no se ha bajado. El año pasado bajamos la afluencia de pasajeros de mil 655 millones de pasajeros –al año–, a 935 millones de pasajeros al año; si eso lo traducimos en el gasto que tenemos que ejercer de mantenimiento del Metro, tenemos que en los años anteriores nosotros gastábamos entre 4 y 4.4 pesos por viaje ; el gasto en mantenimiento en el 2020 no solo no se redujo –o sea, la forma correcta de verlo es esta.

"Se incrementó a 7.1, ¿por qué? Porque la Jefa de Gobierno y el secretario de Movilidad tomaron la decisión de seguir manteniendo el Sistema, el servicio, a pesar de no tener tantos pasajeros que transportar", explicó.

El año pasado hubo una afluencia de 935.1 millones de pasajeros en el Metro, 719 millones menos, en comparación con 2019, o sea una disminución de 43 por ciento.

Sin embargo, Luz Elena González reiteró que no ha habido reducciones en el presupuesto a mantenimiento.

"En términos de mantenimiento no se ha reducido ni un peso el presupuesto, el presupuesto en mantenimiento y en servicios, en refacciones, que son lo que ayuda el mantenimiento no ha caído", aseguró.

En 2020, el Metro tuvo un presupuesto de 14 mil 290.5 millones de pesos, mismos que se ejercieron en un 100 por ciento.

El lunes pasado, la Línea 12 sufrió un colapso, en su tramo entre Olivos y Tezonco, por lo que murieron 25 personas.

Por Carlos Navarro

