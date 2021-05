CJNG habría atacado comunidad en Michoacán, ¡con drones cargados de bombas!

Momentos de terror vivieron los residentes del municipio Tepalcatepec, en el estado mexicano de Michoacán, pues denunciaron que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron la comunidad de Pinolapa ¡con drones! El número de víctimas mortales se desconoce, al igual que la causa de este enfrentamiento.

De acuerdo con los residentes, el hecho ocurrió cerca de las 10:00 de ayer, los habitantes de la localidad (de no más de 100 personas) trataron de repeler las agresiones, pero debido a que los delincuentes estaban mejor armados no pudieron hacer mucho.

Parecía un ejército

Los pobladores comentaron que durante la incursión, los criminales estaban armados con rifles de asalto del tipo Barrett y utilizaron drones cargados con explosivos C4 y granadas. En las redes circula un video presuntamente grabado durante el enfrentamiento, pero no se ha podido acreditar la veracidad de este material.

#Nacional | uD83DuDEA8uD83DuDCA5 Integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación realizaron ataque con #drones explosivos en la comunidad de Pinolapa del municipio de Tepaltepec, #Michoacán. pic.twitter.com/s3bglagWdk — Meganoticias Xalapa (@MeganoticiasXAL) May 5, 2021

En el estado de Michoacán operan nueve bandas de narcotraficantes, de acuerdo con información de la Fiscalía General Mexicana. En los últimos años, la violencia se ha agravado en la zona, principalmente por la lucha de la plaza. Las autoridades aseguran trabajar para erradicar el problema.

El crimen organizado está armado hasta los dientes

De acuerdo con medios locales, el CJNG ya había usado anteriormente drones cargados con explosivos en enfrentamientos armados. El 20 de abril, utilizó unidades de vuelo no tripuladas en un asalto contra la Policía cerca de la ciudad de Aguililla, también en Michoacán. Sin embargo, no está claro cómo consiguieron este tipo de dispositivos; los gobiernos, tanto estatal como federal, no se han pronunciado al respecto.

El martes pasado, supuestamente el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', mandó colocar mantas en las que hacía una clara alusión a una “guerra” entre los grupos que quieren dominar la plaza de venta de drogas y operación de crímenes en el estado.

