Solicitan donadores de sangre para heridos en accidente del Metro Olivos; así puedes donar

Luego de que ayer el Metro de la CDMX registrará una falla estructural, en la que una trabe colapsó haciendo que dos vagones cayeran al vacío, se dio a conocer que hay personas fallecidas y muchas otros heridos que fueron trasladados a hospitales, por lo que algunos nosocomios están solicitando donadores de sangre.

La última actualización de cifras, publicada en la cuenta oficial de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, indica que existen 24 personas fallecidas y 79 personas lesionadas que son atendidos en hospitales.

Además, explican que se realizará evaluación estructural detallada de todo el tramo elevado de la Línea 12. Hasta el momento, las maniobras en la zona continúan y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se encuentra dando a conocer mayores detalles del accidente en una rueda de prensa.

Los trabajos en la zona continúan. Foto: Especial

Así puedes donar sangre para los lesionados del Metro Olivos

A través de la cuenta oficial de Protección Civil Nacional, se informó que el Hospital Magdalena de las Salinas requiere donadores de sangre para atender a los lesionados en el accidente del Metro Olivos, pues según se ha dado a conocer, existe una gran cantidad de heridos que requieren de transfusiones.

Se le pide a la ciudadanía que si tienen la posibilidad de ser uno de los donadores se debe llamar al número 55 5747 3500 con la extensión 26561/25651 para conocer el procedimiento.

El hospital pide tu ayuda. Foto: Especial

Requisitos mínimos para donar sangre

1. Acudir con una identificación oficial con fotografía y vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial ADIMSS, cartilla de salud vigente, licencia de manejo)

2. Edad de 18 a 65 años.

3. Peso mayor de 50 kilogramos.

4. Ayuno mínimo de cuatro horas (evita consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación). Durante las cuatro horas de ayuno solo puedes ingerir: jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café solo y mantenerse hidratado.

5. No exceder horas de ayuno.

6. No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días.

7. No haber tomado medicamentos en los últimos cinco días.

8. No haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

9. No haber sido operado en los últimos seis meses.

10. No haberse vacunado en los últimos 30 días.

11. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación.

12.Si tienes la presión arterial alta y estás controlada o controlado, puedes ser candidato a donación.

kyog