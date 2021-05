Morena busca que se deje de tapar o distorsionar el rostro de presuntos delincuentes

Cuando las autoridades capturan a un delincuente de inmediato lo presentan bajo la presunción de inocencia y con el rostro cubierto, pues hasta que no se compruebe que es el autor del delito por el que se le acusa sigue siendo una persona inocente. Ante esta situación, Morena hizo una propuesta para que esto se deje de hacer de este modo.

La autora fue la diputada federal, Coyolxauhqui Soria Morales, quien ante la Comisión Permanente propuso reformas para dejar de taparles la cara a las personas, al momento de presentarlos ante los medios de comunicación, que hayan cometido un presunto delito. Esto a excepción de menores de edad.

¿Cuáles son las razones de la legisladora?

La legisladora argumento que la Fiscalía General de la República (FGR), gobiernos estatales y medios de comunicación han tenido una práctica indebida de cubrir el rostro "sustentada indebidamente en la presunción de inocencia como un derecho del imputado dentro del debido proceso".

En este caso, explicó que en el artículo 20 de la Constitución no se ordena distorsionar o cubrir la cara del imputado. Esto, comentó, no sirve para hacer efectiva la presunción de inocencia porque la integridad no se guarda de dicha forma. Para hacerlo, señaló que se deben de respetar sus derechos humanos. Advirtió que con tales restricciones se atenta contra el derecho de las víctimas, pues se impide el reconocimiento del responsable.

¿Existe algún impedimento legal para mostrar el rostro del delincuente?

Soria Morales detalló que los gobiernos estatales y la prensa pueden mostrar el rostro de los posibles responsables, pues no hay una regla de la Constitución Política, Código Penal o Código Nacional de Procedimientos Penales que lo impida de manera legal. Esto también aplica con el nombre siempre y cuando se coloque la leyenda "probable responsable".

