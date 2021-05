Gobierno de la CDMX estará pendiente de un impacto de Covid-19 por festejos del Cruz Azul

Alrededor de 80 mil personas se conglomeraron en torno al Ángel de la Independencia, la noche del domingo para celebrar al nuevo campeón del fútbol mexicano, el Cruz Azul.

Las autoridades capitalinas no reportaron ningún incidente que lamentar debido al buen comportamiento de la ciudadanía, aunque sí manifestaron su preocupación porque la Ciudad de México continúa en alerta sanitaria y semáforo amarillo por la epidemia de Sars-Cov-2.

Tras felicitar a la Máquina Celeste por ganar el campeonato de la Liga MX, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que supervisarán el impacto que, en términos de Covid-19, se tenga por la celebración.

“Primero, felicidades al Cruz Azul y a todos sus aficionados. Y si, llegaron cerca de 80 mil personas en la noche, obviamente con el gusto de este triunfo, y pues vamos a ver posteriormente si tiene algún impacto en términos del Covid-19”, expuso en conferencia de medios virtual.

Comentó que, en términos generales, durante la madrugada, la policía capitalina sólo intervino para retirar a las personas que quedaban y para inhibir alguna situación de vandalismo que se presentó.

“En general no hubo, prácticamente intervención de la policía, más que vigilando permanentemente que no hubiera ningún problema; al final, hubo algún vandalismo e intervino como normalmente lo hace la policía, pero realmente fue una manifestación de todos los aficionados del Cruz Azul esperando este triunfo que no se daba desde hace mucho tiempo”, dijo Sheinbaum.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantuvieron alertas durante los festejos de los capitalinos para verificar que no se presentará ningún problema.

En el operativo de vigilancia realizado en torno al Ángel de la Independencia, estuvieron presentes 700 efectivos policiacos, mientras que en torno al Estadio Azteca, se implementó un dispositivo con mil 300 integrantes de la corporación capitalina.

Por Jorge Almaquio García Chagoya

hmm