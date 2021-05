Ven rezagos en vacunación para adultos de la tercera edad

Un total de 4.3 millones de adultos mayores aún no se han vacunado contra Covid-19, lo que equivale a 28.7 por ciento de las personas de 60 años y más.

El rezago corresponde a los adultos mayores que no quisieron vacunarse o que por alguna razón no pudieron asistir en la fecha que les tocaba, aseguró Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. En videoconferencia, añadió que la meta que se plantearon las autoridades fue abarcar al menos 70 por ciento de la población mayor de 60 años.

Luego de completar la fase de primeras dosis para la población mayor de 60 años en todo el país, se han vacunado 10 millones 684 mil 161 personas de un total de 15 millones de habitantes en ese rango de edad, lo que equivale a 71.3 por ciento.

Aclaró que para los poco más de 4.3 millones de adultos mayores que no se han vacunado, aún pueden hacerlo si se deciden. Para ello tienen que acudir a los módulos de vacunación de 50 a 59 años para ser registrados y programados.

Cuestionado sobre el primer caso en México de la variante de Covid-19 identificada en India, el funcionario precisó que es una variante de interés y no de preocupación, de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Aclaró que continúa el proceso de vigilancia para detectar casos de otras variantes del virus SARS-CoV-2 que se introducen al país.

“Por fortuna es una variante de interés, no de preocupación. Se estudia en la vigilancia virológica para la secuenciación genómica y no tiene ningún aislamiento específico dado que no representa un riesgo mayor a lo que representa la epidemia completa”, mencionó Ricardo Cortés.