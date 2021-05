Inicia la jornada de vacunación contra el Covid-19 en Tapachula; aquí los módulos

Está mañana Iniciaron desde las 8:00 de la mañana las jornadas de vacunación anticovid-19 donde arribaron un total de 26 mil 464 dosis que se estarán aplicando desde este lunes 03 de mayo hasta el viernes 07 de mayo, por ello exhortaron a los ciudadanos de 50 a 59 años a que acudan a su sede más cercana.

En Tapachula, los puntos de vacunación que estarán en funcionamiento son:

CBTIS número 88

Cobach plantel 08, Escuela "Gabriel Ramos Millán"

Escuela Primaria México

Escuela Secundaria General Cuauhtémoc número 4

Primaria "Profesor Paulino Trejo"

Parque Los Cerritos

Escuela "Teodomiro Palacios", Cebech 2

En entrevista, Sergio René Torreblanca, coordinador de Salud Pública del Distrito de Salud VII, comentó que podrán acudir habitantes de los municipios aledaños y quiénes han cumplido recientemente los 60 años y no acudieron pueden aplicarse la vacuna.

Cabe mencionar que, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población masculina alcanzaba 169 mil 022 habitantes, de los cuales el 28 por ciento representaban al sector población de 50 a 60 años

Mientras que en el caso de las mujeres, 182 mil 143 habitaban en Tapachula, de las cuales el 35 por ciento pertenecían al mismo rango de edad.

Es el caso de Concepción Hernández habitante de Tapachula, que pese a que el covid-19 la afectó al inicio de esta pandemia, y ser una persona con diabetes acudió des muy temprano a aplicarse la vacuna

"El año pasado me afectó muchísimo el covid y más porque yo soy una persona diabética, hasta la fecha aún tengo secuelas, me hace falta oxigenación, dolores de cabeza, pero me animé a ir"

Al finaliza realizó el exhorto a la ciudadanía a que acudan a aplicársela, ya que se está llevando de manera rápida, donde también argumentó que habían al rededor de 200 personas

"Les invito a aquellas personas que no han acudido que vayan que no tomen actitud renuente, es muy rápido" finalizó.

Por Pamela Hernández

mfa