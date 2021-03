Asociación de bares en Tapachula regala cubrebocas en campaña para salvar la Semana Santa

Alrededor de 23 empresarios pertenecientes de la Asociación de Establecimiento de Entretenimiento de Tapachula (ASEET), iniciaron la campaña "Salvemos la Semana Santa", con la finalidad de evitar un rebrote de Covid-19 durante este periodo vacacional, y que la población tome conciencia de la importancia del uso de cubrebocas.

El presidente de dicha asociación, Antonio Armas Hernández, afirmó que a pesar de que Chiapas está en color verde en el semáforo epidemiológico del Covid-19, no se debe de bajar la guardia, por ello se suman a las acciones de continuar con los protocolos sanitarios.

"Nos estamos sumando a la campaña que hace la secretaria de salud de salvar la semana santa, en cuanto no haya más contagios de covid, por eso le estamos regalando cubrebocas a la población que no tenga, y de esa manera colaborar que no existan más casos” apuntó.

Armas Hernández, dijo que esta actividad es colaboración con la secretaria de salud municipal y estatal para trabajar en conjunto, ya que es para el bienestar de los tapachultecos, y juntos evitar la cadena de contagios.

Por otra parte el tesorero de la ASEET Julio Cesar Mota Gordillo, indicó que este sector ha sido afectado por esta pandemia, por ello han sido responsables en el cumplimiento de los protocolos de salud en sus establecimientos para salvaguardar la salud de los clientes y evitar más contagios.

El Tesorero de la asociación expresó "Se espera que lo que dure esta campaña sea todo un éxito ya que es importante para nosotros y la población en general ante el comienzo de semana santa" finalizo.

Por Pamela Hernández

AV