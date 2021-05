Hombre se infiltra en la mañanera de AMLO por segunda ocasión; narra cómo burló la seguridad

José Luis González Quiñones, el espontaneo que se coló a la mañanera el pasado 1 de marzo para llegar hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció y busca una segunda entrevista con el mandatario.

En la calle de Moneda, el joven duranguense busca nuevamente ayuda del presidente, pues asegura que sigue siendo amenazado y pretende proteger a su madre, incluso no duda en “brincarse” nuevamente Palacio Nacional para lograr su objetivo.

“(Quiero) que él se comprometa conmigo, qué no me mande gente, qué no me mande fotos ni entrevistas ni nada; qué él sea el que se comprometa conmigo a hablar, nada más es lo que le pido”, dijo.