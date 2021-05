VIDEO: Así detuvieron a Florian Tudor presunto líder de Mafia Rumana

Este jueves 27 de mayo, la Fiscalía General de la República dio a conocer la detención de Florian Tudor, presunto líder de la Mafia Rumana, involucrado en delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

El Tiburón, como también se le conoce, fue detenido en al Colonia Juárez de la Ciudad de México, de acuerdo a datos de FGR, y en un vídeo que circula en redes sociales, se muestra el momento de su detención y la resistencia que el acusado pone.

"Déjame, déjame, espérate, déjame, me están levantando", señala Tudor mientras dos agentes intentan someterlo, y sacarlo fuera de las instalaciones en que se encontraba.

Más adelante, Florian Tudor ofenden a los efectivos y les señala que "no tienen orden de aprehensión, no tienen nada" de manera que sigue el forcejeo con los custodios.

Tudor es retirado por los custodios de la PFM cargándolo y llevándolo hasta un pasillo en donde él señala que los custodios los custodios los estaban "matando", acto seguido comienza a gritar "me están ahogando", me siento mal, llama una ambulancia, me siento mal, no tengo aire", por lo que los elementos lo dejan en el piso un rato antes de ingresarlo a una unidad de detención.

Fue en marzo pasado, un tribunal de Rumania concedió una orden de aprehensión contra Tudor por intento de homicidio, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, por lo que ese país pidió ayuda a autoridades mexicanas para detenerlo.

dhfm