Pide AMLO no cerrar escuelas por contagios; la pandemia se debilita

Ante los casos registrados de Covid-19 en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no exagerar y no cerrar los planteles educativos, pues no hay indicios de una tercera ola de contagios.

“No se debe de exagerar, hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote; se aísla, pero no cerrar por completo, no parar, tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que puedas venir una tercera ola, si no lo diríamos”, dijo.

En la mañanera, consideró que pueden darse casos aislados, pero esto no puede ser algo de preocupación nacional lo digo: “lo digo por Campeche y lo digo por Nayarit, pero también porque en Veracruz van a comenzar (a regresar a clases)”.

En ese sentido, insistió en que es muy importante regresar a las clases presenciales, porque es muy importante garantizar el derecho a la educación y que no se nos vuelva costumbre que los niños tienen que estar frente al televisor al Internet, o recibiendo las clases en línea, “no, eso no es lo mejor”.

“Tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales porque también tenemos que, entre todos hacer una evaluación de cómo regresan los niños los niños, las niñas, las adolescentes y quiénes no van a regresar, que hay que irlos a buscar, pero nos vamos a saber de qué dimensiones es la destrucción si no nos volvemos a reunirnos en las aulas.

En ese sentido, hizo un llamado a las familias, maestros y autoridades para ir regresando poco a poco a los salones.

Por Francisco Nieto

