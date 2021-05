Por redes, alcaldesa de Tamaulipas denuncia persecución en contra de ella y su hijo

La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez manifestó su temor por la persecución y hostigamiento del que ella, su hijo y sus principales colaboradores están siendo objeto por parte de policías investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La edil de extracción panista utilizó sus redes sociales para denunciar la presencia de policías afuera de su casa, después la alcaldesa dio una entrevista afuera de su domicilio en donde dijo que no conoce jurídicamente ninguna causa de porque está siendo perseguida.

"Pedimos seguridad para que haya protección de la familia y colaboradores porque esto es inaguantable incorrecto queremos que actúen conforme a derecho no tengo conocimiento porque me persiguen porque fueron a la presidencia municipal, aquí a mi casa y porque persiguen al secretario del ayuntamiento porque se presentan en la campaña de Carlos, tenemos temor muchísimo temor", añadió la edil.

Ortiz Domínguez dijo que es muy difícil vivir esta situación, la cual calificó como violenta, sin respeto a las garantías y derechos individuales en manos de agentes policiacos

"No sé porque vienen a buscar aquí sin ninguna orden, entrando a una colonia privada nada más porque tiene poder hostigando y oprimiendo. Verdaderamente es muy difícil estar viviendo esta situación tan violenta, yo no entiendo como se atreven a llegar sin ninguna orden jurídica y solamente pararse afuera de la casa, estar horas midiendo la casa, tomando fotografías caminando por la calle dando vueltas en u vueltas y vueltas enfrente de mi casa", declaró la ex senadora de la República.