Abogado de García Cabeza de Vaca asegura que no hay acusaciones en EU contra el gobernador

En Estados Unidos no existe ninguna investigación en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y este no tiene ni cuentas bancarias, ni bienes raíces en el vecino país del norte.

El despacho de abogados Canales & Simonson, P.C. informó haber hecho consultas en los Tribunales de Justicia de Texas, las Cortes Federales de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y otras agencias investigadoras en los Estados Unidos indicando que no existe procedimiento penal pendiente el cual se encuentre acusado García Cabeza de Vaca.

Tony Canales comentó que tras de revisar las denuncias formuladas por Santiago Nieto y Alejandro Rosas Diaz Duran y las pruebas aportadas por los gobierno de México y Estados Unidos en relación a las acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca no se ha encontrado evidencia que indique la violación de algunas de las leyes de Estados Unidos como es señalado.

Para tales acusaciones se presento información periodística la cual contiene rumores con base a reportes alterados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Insiste en que la versión de la FGR en el sentido de disponer de información proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin dar a conocer el contenidos de esta tiene como propósito “difamar la reputación de su cliente” con fines políticos.

Recuerda que en los Estados Unidos, los fiscales federales tienen prohibido discutir las investigaciones en curso, esas denuncias se hacen exclusivamente en el Tribunal de Justicia (Court of Law) solo si hay evidencia para justificar los cargos.

A la vez reitera en un comunicado que que su cliente no tiene ni cuentas bancarias, ni propiedades en Estados Unidos. Por tanto sostiene que la presunta evidencia no existe y se probara que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene fundamentos para la acusación.

Por José A. Hernández