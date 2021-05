Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 12 de mayo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021 para realizar desde casa.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 12 de mayo para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este miércoles.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar un borrador de una obra de teatro considerando los elementos del texto narrativo y las características de la obra teatral.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vamos a escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Escribir un texto en el que expresemos nuestras ideas y sentimientos y que pueda impactar a una audiencia es un proceso complejo y desafiante; cada vez que escribimos un nuevo texto avanzamos en tu aprendizaje.

Ver cómo otros y otras enfrentan la misma tarea que estamos haciendo, especialmente en la escritura, nos ayuda a reflexionar sobre nuestros avances y nuestros propios problemas.

Una alumna de quinto grado de la Ciudad de México, después de ver nuestras sesiones de la semana pasada, se interesó en los cuentos que leímos; con ayuda de sus familiares los consiguió, los leyó y nos mandó su borrador, para que lo revisemos y le mandemos sugerencias. Ella se llama Viviana Michelle Castañeda Luna y es estudiante de la “Escuela Activa”, en la alcaldía de Iztapalapa.

Primero, te voy a mostrar la presentación electrónica que nos envió Viviana, pidiéndonos una disculpa porque le costó trabajo usar el corrector ortográfico, lo cual nos viene muy bien, porque nos permitirá revisar y comentar algunos aspectos.

Después, vamos a leer con atención una versión de su texto en la que corregimos la puntuación y la ortografía, para concentrarnos en las ideas que ella está proponiendo para su obra de teatro. Vemos que su obra de teatro se llama “El gato mago”, que sólo parece tener un acto y que ilustró con imágenes de gatitos, que se ve que le gustan mucho.

En esta mirada rápida, detecto algunos problemas de ortografía y puntuación, pero veo que tiene una redacción muy limpia. Debo aclarar que, en general, se recomienda revisar la ortografía y la puntuación cuando se está por concluir el proceso de escritura y se han revisado otros aspectos del contenido del texto, de la organización textual, de la pertinencia de lo que se escribe para comunicar ideas a una audiencia, etcétera. Ahora revisemos algunos aspectos de ortografía y puntuación en un solo párrafo del texto de Viviana, porque son pocos e ilustrativos.

Esto es muy importante, no debemos olvidar que un guion teatral tiene como sus principales destinatarios al director, los actores y los demás participantes en la puesta en escena de la obra de teatro. Aunque sólo vayamos a hacer una lectura dramatizada de la obra de teatro, debemos pensar en cómo se va a ver la puesta en escena, a menos que lo que estés escribiendo sea un guion radiofónico, que todos van a escuchar, pero nadie va a mirar.

La obra de teatro que nosotros vamos a escribir tratará de dos hermanas diferentes que se encuentran con un ser mágico que premia a una y castiga a otra por su comportamiento. Al final, una se casa con un príncipe o se hace rica, y a la otra le va muy mal.

Hay algunas características y situaciones en los cuentos que podríamos reconsiderar. Por ejemplo, muestran situaciones de trabajo y de maltrato infantil que ahora nos parecen inaceptables, aunque, tristemente, sigan existiendo. También me ayudó a darme cuenta de que los castigos a las hermanas malas son horrorosos: implican encierro, malestar físico, aislamiento social y hasta la muerte.

Yo tenía la idea de que los personajes femeninos de los cuentos tradicionales, especialmente las princesas, eran únicamente sumisas y obedientes; eso no me gustaba porque pensaba que era lo que se esperaba que aprendieran las niñas: a obedecer y a callar, aunque las trataran mal. Sin embargo, me sorprendió descubrir que tenían cualidades que eran muy positivas: eran valientes, optimistas y, sobre todo, tenían empatía porque se preocupaban por los sentimientos y necesidades de los demás.

Nos gustaría que, en nuestra obra, estas cualidades se pudieran apreciar más fácilmente. También platicamos sobre ubicar la entrada a lo maravilloso cerca de una fuente de agua. Esto me recordó los cenotes que hay en la península de Yucatán, que son grandes pozos naturales de una gran belleza y constituían lugares sagrados para los antiguos mayas. Incluso, la pirámide de Chichen Itzá fue construida cerca de un cenote sagrado.

También encontramos que, para los antiguos mayas, unos duendes llamados aluxes viven en cenotes o grutas y tienen la misión de proteger el mundo subterráneo donde habitan algunas divinidades, como los Chaac o dioses de la lluvia. Eso nos recordó a la señora Holle, que también era una especie de divinidad del invierno y que también vivía en un mundo subterráneo. Preparamos un breve resumen de la trama de nuestra obra de teatro, que te invito a leer.

Me parece bonita e interesante la trama, con una situación inicial y una final de los personajes. Es posible anticipar que puede haber varios episodios centrados en la resolución de problemas que enfrentan los personajes. Sin embargo, me preocupan dos cuestiones: la historia que delinean da para una novela de aventuras con muchos episodios y no sólo para una representación teatral. Pero eso es bueno porque tienen muchas ideas y pueden escoger en dónde centrar su obra de teatro.

La segunda cuestión está relacionada con la anterior: una obra de teatro generalmente transcurre en unos pocos lugares sobre los que se puede dar una idea en el escenario. Lo que ustedes están pensando da para una superproducción cinematográfica.

6° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás diferentes manifestaciones culturales y lingüisticas de México y reflexionarás sobre algunas de las expresiones literarias de las tradiciones mexicanas a través de poemas e identificarás las lenguas que se hablan en el país y en tu comunidad.

¿Qué hacemos?

El propósito de esta sesión está centrado en las lenguas indígenas y los textos en español te permitirán comprender el mensaje del texto original para que quienes no son hablantes de esa lengua, puedan comprender el mensaje.

Los materiales que vas a necesitar son: cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario; recuerda tenerlo siempre a la mano, úsalo con libertad y no sólo investigues sobre las palabras que se emplean aquí, piensa que el conocimiento profundo de la lengua permite, entre otras cosas, pensar y expresarse con mayor precisión y claridad.

Seguirás trabajando sobre las lenguas originarias de México, lo cual te permitirá valorar su diversidad y riqueza, para hacerlo, leerás un poema que observarás cómo se escribe en alguna de las lenguas indígenas.

Que importante es crear oportunidades para reconocer y valorar el patrimonio lingüístico de México; es una valiosa oportunidad para que todas las personas quieran aprender más de él y preservarlo.

También podrás recopilar y compartir información sobre las diferentes lenguas que se hablan en el país, especialmente acerca de las practicadas en su región o comunidad, ¿Qué te parece? Aprenderás cosas que te permitirán aprender más sobre tu país y sobre su riqueza lingüística y cultural.

Actividad 1

Reflexiona al respecto de las siguientes preguntas.

¿Qué significa el hecho de que México sea un país multicultural?

sea un país multicultural? ¿Qué culturas y lenguas existen en tu región ?

? ¿Qué palabras en lengua indígena conoces?

indígena conoces? ¿Qué canciones, adivinanzas, rimas y/o poemas en lengua indígena has leído o escuchado?

En algún momento, ¿Has podido conversar con tu familia o indagar acerca de las canciones, adivinanzas y poemas en lengua indígena?

Si lo pudiste hacer, seguramente que fue un momento de intercambio que seguro te enriqueció mucho, dado que conversar sobre lo que implica que México sea un país multicultural, es muy interesante.

¿Y sobre las demás preguntas?

Sobre la pregunta, ¿Qué culturas y lenguas existen en tu región? se identificó que la Ciudad de México, es un centro que recibe a migrantes de diferentes estados, por lo que se concluyó que aquí coexisten diversos pueblos indígenas y, por supuesto, sus hablantes, aunque este no sea su lugar de origen, pero resulta interesante investigar un poco más para conocer sobre las regiones de donde provienen la línea materna y paterna.

También se puede elegir saber más de todas las lenguas indígenas que se hablan en el centro del país, quizá después indagar qué lenguas se hablan en el Norte y el Sur de México. Sobre la pregunta, ¿Qué palabras en lengua indígena conoces?

Es muy interesante analizar cómo se habla y se encontró que diversas palabras que se utilizan en español, tienen un origen indígena y son muchísimas; por ejemplo: chile, aguacate, jitomate, ajolote, tlacuache, Xochimilco, pulque, jícara, petate, zapote, chicle y muchas más.

¿Y sobre la última pregunta?

Se reconoce que es necesario indagar sobre canciones, adivinanzas, rimas y poemas, y leerlos recurrentemente aún después de esta práctica social del lenguaje, y compartirlos con otros para que cada vez más mexicanos seamos más conscientes y valoremos esta riqueza y, sobre todo, hagamos algo para evitar que mueran nuestras lenguas.

Observa el siguiente video donde hablantes de diversas lenguas, comparten porqué es necesario mantenerlas vivas.

Video. No somos flores secas: Las y los últimos guardianes de la palabra del INALI, en:

Qué bonito llamarlos “Los últimos guardianes de la palabra” corresponde a todos y todas hacer que se reconozcan como lenguas nacionales y hacer todo lo posible porque las lenguas no mueran, es decir, se debe preservar nuestra herencia lingüística y cultural.

Estas 68 agrupaciones derivan de 11 familias lingüísticas o familias de lenguas. Esto significa que tienen un origen distinto, único en el mundo.

