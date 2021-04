Por helicóptero, llevan alimentos a Guardia Nacional y soldados en Aguililla: VIDEO

A bordo de un helicóptero de las fuerzas federales, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trasladaron víveres al municipio de Aguililla para sus elementos desplegados en esa zona de Michoacán.

Pobladores de ese municipio ubicado en la región Tierra Caliente, señalaron que carreteras que comunican a Aguililla, fueron trozadas en días pasados tras los enfrentamientos entre dos grupos delincuenciales.

A esa incomunicación vía terrestre es que atribuyen la llegada del helicóptero con alimentos para los elementos establecidos en el cuartel ubicado en Aguililla.

A través de redes sociales, pobladores externaron su molestia ante la llegada de los inmsunos para las corporaciones de seguridad, mientras ellos, tienen que padecer la escasez alimentaria por el control que mantiene el crimen organizado en esa localidad.

En una transmisión en vivo desde la cuenta 'Parroquia Ntra Sra de Guadalupe Aguililla Mich', el sacerdote Gilberto Vergara captó la llegada de las provisiones para los oficiales y narró parte de la situación que se vive en Aguililla.

El clérigo detalló que dos de las cinco carreteras que dirigen hacia Aguililla se encuentran trozadas, mientras una tercera vía de comunicación es controlada por delincuentes.



"Nos han restringido más el paso, ahora solo están abriendo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, según ellos, entonces aquí estamos.

Yo creo a ellos (militares) les pasa lo mismo (no pueden transitar por carreteras) pero a ellos les traen suministros vía aérea, por lo que vemos siguen bajando cosas, bultos, y está bien pues, que hagan también su lucha por subsistir, pero que no diga el gobierno estatal esas cosas porque nos ofenden, nosotros que estamos en medio de esas cosas no podemos permitir ya que nos pisoteen de esa manera", señaló el Padre Vergara.

Resurgen ataques del CJNG

Horas después del arribo del helicóptero abastecido, se registraron enfrentamientos en esa misma localidad.

En redes sociales habitantes difundieron vídeos de las confrontaciones y solicitaron la intervención de las fuerzas de seguridad, a las cuales han acusado anteriormente de resguardarse en su cuartel sin impedir que los grupos antagónicos se enfrenten y atenten contra la integridad de la población.

Los enfrentamientos de esta tarde, señalaron los pobladores, ocurrieron luego de que ingresara nuevamente un grupo de civiles fuertemente armados que inició la agresión contra pobladores y presuntos oponentes.

"Van de casa en casa donde saben que están Los Viagras y si no quieren abrir les tiran esas cosas (bombas caseras) para salgan", narró una habitante que pidió mantener anonimato.

La mujer señaló ante la inoperatividad de las fuerzas armadas, pobladores de rancherías aledañas se movilizaron a la cabecera municipal para hacer frente a los delincuentes.

"Ya todos están cansados de la situación en la que nos tienen este grupo, el que está aquí en el pueblo el dueño del pueblo, y (los pobladores de ranchos cercanos) vienen a apoyar al otro (grupo antagónico del CJNG) para sacarlos para ver si así ya van liberando la carretera y poder traer verduras y todo a precio normal y que todos tengamos alimentos, medicamentos", expuso la testigo de los enfrentamientos.

Otro habitante indicó que ante la desesperación por la situación que viven, la población ha optado por ser aliada de un grupo oponente del CNJG.

"No debemos apoyar a ningún grupo pero no nos dejan otra salida, a lo mejor el pueblo vamos a tener que toparle también, esperemos que esto se acabe antes de que nos obliguen a hacer algo que no queramos", dijo.

Hasta ahora se desconoce el saldo de la jornada violenta de este viernes en Aguililla.

Por Charbell Lucio