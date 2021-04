Colectivos feministas piden justicia para indígena de 16 años violada en Michoacán

Mujeres purépechas y colectivos feministas pidieron justicia para la adolescente de 16 años que sufrió una violación en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, del municipio michoacano de Quiroga.

Con la autorización de la familia de la víctima, Celina Manuel, activista feminista originaria de Santa Fe de la Laguna, narró que el pasado 7 de febrero de 2021, la joven de 16 años fue atacada sexualmente por dos hombres mayores de 30 años.

Al dar seguimiento a su caso, a la madre de la menor le fue negada una copia del expediente con el argumento de que las fotocopiadoras de la Fiscalía no estaban en funcionamiento, no se le proporcionó el número de carpeta de investigación y tampoco se le asignó un intérprete o traductor que les diera acompañamiento en virtud de que la lengua materna de la víctima y su familia es purépecha, explicó Celina Manuel.

El protocolo al que recurrió la FGE para investigar los hechos denunciados tampoco fue el correcto, pero lo más grave de esta situación, es que los agresores continúan libres, advirtieron en un pronunciamiento conjunto.

"A casi 2 meses de que se presentó la denuncia no se han comunicado los avances de la carpeta de investigación y el peritaje psicológico no se realizó desde el marco de un reconocimiento intercultural, del interés superior del menor y con perspectiva de género, dando como resultado pruebas que no dan cuenta del estado psicológico y emocional de la menor y generando una revictimización de la adolescente, cuya situación de vulnerabilidad y riesgo es tal, porque los agresores siguen libres en la comunidad donde vive la agraviada y su familia", expuso Celina Manuel.

El colectivo MAPAS, señaló que la petición a las autoridades es que el caso de la joven indígena se investigue con perspectiva de género y perspectiva de interculturalidad; que la Secretaría de Igualdad Sustantiva dé acompañamiento a la víctima y su familia y que se les proporcione seguridad, debido a que se encuentran en la misma localidad donde se ubican los atacantes.

Noticias Relacionadas Se reanuda vacunación en ocho municipios de Michoacán

"Este no es el único caso de menores de edad en donde están llevando un proceso de denuncia de violación o abuso sexual y lo que estamos viendo es que frente a los abusos no están habiendo las respuestas correspondientes.

"Por un lado, el tema de la edad, reconocer que no pueden ser tratadas como mujeres sino como adolescentes o como niñas y eso no está sucediendo; y la otra es que debe de tener perspectiva de género donde se considere justamente las distintas violencias y no solamente la violencia sexual o violencia física sino también las violencias psicológicas que tienen un impacto en la vida, porque pasa que las pruebas (psicológicas) dicen que ellas están bien", lamentó Sofía Blanco Sixtos, del Colectivo Mapas.

Mujeres indígenas, sin acceso a la justicia

En todas las comunidades indígenas de Michoacán se ejerce algún tipo de violencia contra las mujeres, sin embargo no hay datos duros respecto a la incidencia de violencia de género en los pueblos originarios, señaló Marianela Baltazar Téllez, representante de la Red de Abogadas Indígenas de Michoacán.

"Las mujeres de las comunidades indígenas estamos invisibilizadas ante la justicia, no hay datos de cuántas mujeres de comunidades indígenas acuden a solicitar auxilio a la Fiscalía, al Ministerio Público, tampoco hay datos de que si se les asigna o no un traductor, a la mayoría no se les asigna un traductor con el pretexto de que ellas dijeron que entendían perfectamente el español.

No hay datos de cuántos de estos casos llegan a judicializarse y menos de cuántos llega la sentencia, las mujeres de comunidades indígenas no están teniendo justicia", alertó la activista.

Las feministas que dan acompañamiento en este caso, consideraron que la erradicación y atención a la violencia contra las mujeres indígenas es una labor que no sólo corresponde a las autoridades, sino también a los propios pueblos autóctonos, pues "así cómo se defiende la tierra, también queremos que se defienda la integridad de las mujeres que vivimos ahí", expresaron.

Por Charbell Lucio

is