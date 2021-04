¿Xcaret puede demandar por difamación a la familia del niño muerto en Xenses?

Poco más de una semana después, el drama para la familia del pequeño Leonardo, quien murió ahogado en una atracción del parque Xenses en Quintana Roo, continúa.

De acuerdo a información de medios locales, la empresa Xcaret planea demandar a Miguel Ángel Luna Calvo, padre del menor, por difamar a la compañía y yr entorpecer las labores médicas hacia su hijo.

La semana pasada, Luna Calvo dio varias entrevistas en las que declaró que personal del parque junto con un vicefiscal de Quintana Roo, le ordenaron otorgar el perdón a la empresa de atracciones o de lo contrario no le entregarían el cuerpo de su hijo.

“Hablé con el vicefiscal Villarreal, no me acuerdo del nombre, y su condicionante fue que firmara el perdón. Dije sí lo firmo, pero antes rindo declaración, pero me dijeron que no, que si no firmaba no me daban a mi bebé, me hinqué ante la abogada y lloré para que me dieran el cuerpo de mi bebe “, declaró Miguel Ángel Luna en una entrevista con Milenio Televisión.

El 27 de marzo pasado, Leonardo “N” de 13 años fue arrastrado por la corriente del río artificial de Xenses hasta un filtro que por negligencia quedó destapado. Su pierna quedó atorada y a pesar de que su padre lo logró sacar, al otro día murió en un hospital.

A pesar de esto, los reportes de los medios de Quintana Roo sostienen que grupo Xcaret ha decidido acusar al doctor Luna Calvo de interferir en la maniobras de auxilio además de denigrar públicamente a empresarios del estado de Quintana Roo.

Noticias Relacionadas Gobernador de Durango pide esclarecer muerte de niño en parque de Xcaret

Sin embargo, el delito de difamación se despenalizó en varios partes del país, por lo que la empresa tendría que denunciar al padre por otras causas

Hasta el momento, ningún vocero del grupo turístico ha emitido una declaración sobre la supuesta demanda que preparan en contra del menos. En sus redes sociales su más reciente publicación es del 1 de abril en donde por medio de un comunicado reconocen un error humano en la operación del río, que derivo en la muerte del menor de edad.

AV