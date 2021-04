Enrique Galindo planea un presupuesto mayor al desarrollo de Villa de Pozos, SLP

Esta tarde el candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por la Coalición Sí por San Luis, Enrique Galindo Ceballos, se comprometió a destinar un presupuesto mayor a la Delegación de Pozos, mismo que se empleará en mejorar la infraestructura, los servicios y la seguridad de sus habitantes.

Consideró que es impostergable generar las condiciones en movilidad, infraestructura e industria para que el crecimiento de Pozos sirva para su propio bienestar, y no para generarles más problemas. "Aquí en Villa de Pozos, la gente es muy generosa, siempre me han recibido con los brazos abiertos. Por eso hay qué venir con cosas, no con promesas", dijo.

En evento estuvo presente el candidato a Gobernador por la coalición, Octavio Pedroza Gaytán, quien se comprometió conjuntamente con Enrique Galindo a mejorar las condiciones en las que viven los habitantes de ésta delegación, destacó el compromiso del candidato alcalde y que sin duda realizará un papel muy destacado desde la presidencia municipal.

Por su parte Galindo Ceballos dijo, que su compromiso por la seguridad es para todas las familias, para que no tengan que vivir con miedo, es por eso que acudió al evento con su familia, "vamos a trabajar de la mano". "Si están de acuerdo conmigo, yo les pido que sigan conmigo, porque yo quiero que los próximos años verdaderamente recuperemos la tranquilidad, así viviremos el mejor momento: reactivaremos la economía, estaremos seguros y tendremos mejor movilidad".

Enrique Galindo Ceballos se ha impuesto el objetivo de llevar su campaña a la gente, para reducir al mínimo los riesgos a la salud que se pueden generar en eventos masivos. Es por eso que hoy continuó sus actividades de campaña en esa Delegación, donde verificó que se guardaran las medidas de seguridad ante la pandemia, "vamos a cuidarlos", dijo. "Yo quiero ser un servidor que vaya a sus lugares, que los atienda".

En esta actividad, el candidato por los partidos PRI-PAN-PRD-PCP estuvo acompañado por su señora esposa Estela Arriaga de Galindo; Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura del estado, a quien Enrique Galindo agradeció encarecidamente por su presencia; Karina Benavente, candidata a diputada federal por VI Distrito y Gerardo Aldaco, candidato a diputado local por el VIII Distrito, quienes integran una unión de fuerzas para los puestos que estarán en juego el próximo 6 de junio.

