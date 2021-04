¿Necesitas Internet? Te decimos cómo conectarte al WiFi GRATIS de la CDMX

Desde hace varios años la Ciudad de México ofrece conexión gratuita a Internet en varios lugares de la capital de la República. Pero a partir de la pandemia por Covid-19 se incrementaron los lugares en donde se puede acceder a la red. Esto, sin necesidad de ver anuncios, comparar algo o dejar datos personales.

La función principal es ayudar a alumnos y profesores que toman clases remotas, por la contingencia sanitaria. Pero también la puede usar cualquier persona que necesite la red y no pueda utilizarla. Por eso, en la Ciudad de México existen miles de puntos con Wi-Fi gratuito para su uso.

El total de puntos o postes con Internet gratuito es de 13 mil 694 que se encuentran repartidos en toda la capital. Además, muchos lugares públicos como bibliotecas, centros culturales y parques tienen este servicio.

¿Cómo conectarte al WiFi gratuito de la CDMX?

¿Cómo conectarte al Internet Gratuito?

En los lugares en donde hay Internet gratuito es muy fácil acceder. Sólo necesitas ingresar a la página habilitada por el Gobierno de la Ciudad de México datos.cdmx.gob.mx o desde la App de la CDMX. Ahí deberás abrir el navegador y aceptar los términos y condiciones.

En el C5 podrás ver los sitios públicos y la ubicación de los más de 13 mil postes o inmuebles con internet gratuito. Hay un total de 96 puntos de acceso ajenos a los postes del C5, como plazas, parques y centros comerciales que puedes aprovechar. Además, para para este año se tiene contemplado sumar 150 más de estos puntos de acceso.

Hay que recordar que en esta red no hay publicidad, no hay limitación de contenido, limitación de tiempo y no se pide información personal, por lo que los datos del usuario no se ponen en riesgo. Además, no es necesario consumir algo para usarla.

