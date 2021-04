Hacen negocios con adultos mayores; una copia hasta 40 pesos en Tamaulipas

Sin importar que algunas personas carezcan de recursos económicos, un grupo de jóvenes cobra hasta 40 pesos por ayudarlos a imprimir los documentos, tales como CURP, folio y sacar copias, para que los adultos mayores en Tamaulipas puedan recibir la segunda dosis de la vacuna contra coronavirus.

Familiares de las personas que están haciendo fila afuera del CBTIS 105 de Altamira, denunciaron que están cobrando los documentos que habitualmente no supera los cinco pesos.

Se trata de personas de civil que montaron mesas y en ellas colocaron computadoras e impresoras, e incluso conectados a una red de Internet.

Al estar conectados a la red eléctrica del plantel educativo, se le cuestionó al director del CBTIS 105 Guillermo Muñoz Martínez, si la escuela era parte de este acto, a lo que respondió con una negativa, pero tampoco les prohibió usar la luz.

"Voy a revisar la situación para que no estén abusando, yo creo que el personal del municipio va traer equipo para que la gente saque sus copias y no hagan negocio. Vamos a investigar, no es justo que abusen de la gente", dijo el funcionario educativo.

Manifestó que no se ve correcto que los adultos mayores, estén gastando en pasajes, alimentos y todavía en papeles que entre copias en impresión no supera los cinco pesos, sin embargo, tampoco hizo nada para impedir que estén usando la luz de la escuela.

Noticias Relacionadas Obreros de Tamaulipas a la espera de visas para trabajar en Estados Unidos

Ante dicha situación, las autoridades federales piden a los beneficiarios de la segunda dosis a que traigan sus papeles desde casa para también agilizar la vacunación y eviten tener estos gastos que fueron muy evidentes en el primer día de la vacunación.

Actualmente en Tamaulipas se realiza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca en varios municipios, tales como el de Altamira donde se prevé que sean aplican más de 23 mil dosis.

Por: Carlos Juárez

alg