Fake News: Falso el mensaje se circula en WhatsApp sobre cambio de folio en registro de vacunación

A través de las aplicaciones de mensajería e incluso en redes sociales circuló un mensaje de WhatsApp sobre el registro de la vacunación para personas entre 50 y 59 años de edad, lo que provocó confusión entre muchos de los usuarios que comenzaron a registrarse un día antes de la fecha establecida por las autoridades de salud.

De acuerdo con uno de los mensajes que circulan se indica que “A los que se registraron ayer por la tarde el folio está mal por que inicia con AM – ADULTO MAYOR y debe iniciar con A50, hay que volver a meterse poner su CURP y lo corrige sin pedir más datos, saludos”. Asimismo en otros avisos que circulaban se indicaba que se debía de actualizar el folio con sólo colocar el CURP y posteriormente descargar el expediente de vacunación.

Ante la confusión que provocó a las personas este tipo de mensajes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló en su cuenta de Twitter que en redes sociales y grupos de mensajería instantánea circulaban “mensajes FALSOS sobre fallas en el registro para la vacunación de personas de 50 a 59 años”, por lo cual indicó que “no es necesario hacer un doble registro” y exhorto a la población a mantenerse informada con todo lo referente a la aplicación de las vacunas a través de fuentes oficiales como la Secretaría de Salud de México.

En redes sociales y grupos de mensajería instantánea circulan mensajes FALSOS sobre fallas en el registro para la vacunación de personas de 50 a 59 años. No es necesario hacer un doble registro. Todo lo relacionado a la aplicación de vacunas se informará a través de la @SSalud_mx pic.twitter.com/S91UnTqxKo — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 28, 2021

¿Cómo fue la confusión?

El registro federal para la vacunación en personas de 50 a 59 años de edad, abrió este miércoles 28 de abril, sin embargo, hubo casos en los que el registro se pudo realizar desde un día antes por lo que al emitirse el folio este decía AM por Adulto Mayor y ahora se actualizó a A50, por el grupo de edad, sin embargo, esto no significa que no se encuentre el registro pues sólo fue un acomodo en el turno de vacunación, por lo que no hay necesidad de hacer doble registro.

