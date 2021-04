AMLO sobre las candidaturas eliminadas a Salgado y Morón: Es un golpe a la incipiente democracia

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre la decisión del Tribunal Electoral, en la que elimina la candidatura de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco.

López Obrador dijo que hay que aprender de los sucedido y dijo que él evadirá el acoso y la provocación. Quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe para la incipiente democracia, dijo el titular del Ejecutivo.

Además, aseguró que no tiene justificación alguna lo que se hizo con el precandidato de Michoacán y el de Guerrero. No se les ha comprobado nada y no tiene ninguna justificación. Es excesivo y antidemocrático, DIJO.

por último, dijo que los ciudadanos son los que deben elegir a los candidatos y a los gobernantes y no "los de arriba".

gka