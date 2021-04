Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 27 de Abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 27 de abril para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

3° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir un proceso cuidando la secuencia de la información.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy vamos a iniciar con una lectura pequeña, pero muy linda, escrita por Amado Nervo que lleva por nombre: “Barquito de papel” que podrás encontrar en la pág. 59 de Español Lecturas en tu LTG.

Se menciona algo sobre realizar un barquito de papel y recuerdo que es el tema que hemos estado trabajando.

Vas a localizar elementos que te permitan identificar información relevante en un proceso de elaboración, así como emplear adecuadamente las palabras que indican orden temporal que se les conoce como conectores, y el uso de verbos en presente indicativo. Revisaras el proceso de elaboración de algo muy divertido, que seguramente te gustará realizar, en este caso será una masilla para jugar.

Sin duda elaborar masilla para jugar es magnífico y más para crear objetos o juguetes muy divertidos. Será muy interesante averiguar su proceso de elaboración, pero antes quiero hacer notar una cualidad de los verbos en los textos que describen procesos, porque lo necesitaras para leer el instructivo. En estos textos los verbos son muy importantes porque expresan las actividades que debemos llevar a cabo para lograr nuestro producto de la manera adecuada.

Vamos a iniciar nuestras actividades con el juego que se llama: Caras, gestos y movimientos”. Este juego consiste en lo siguiente: Por turnos tú y tu hermano, hermana, papá o mamá elegirán una tarjeta con los verbos que se usarán en la escritura del proceso de elaboración de la masilla, y tendrán que actuarla, sin hablar, para que la otra persona lo adivine. Quien logre que la otra persona diga más verbos correctos, gana (escribir previamente en tarjetas cada uno de los siguientes verbos: disolver, agregar, mezclar, revolver, vaciar, formar, dejar). Ponen las tarjetas boca abajo y tú deberás de seleccionar una para que la representes y deberán de identificar de que verbo se trata, posteriormente será el turno de alguien más.

Fue muy interesante conocer el proceso para elaborar la masilla para jugar, pero me di cuenta que hay algunas palabras que estaban con letras negritas y otras subrayadas. Esas palabras son las mismas con las que iniciamos el juego, es decir, son verbos en infinitivo que tienen la singularidad de ser una forma de verbo no conjugada, eso lo podemos saber porque terminan en: ar, er o ir.

Por ejemplo, buscar, tener o cubrir, los verbos en infinitivo no están conjugados, están en su forma neutral. Los escribí así a propósito para poder practicar contigo la conjugación en tiempo presente indicativo, en forma impersonal. Es importante saber cómo se conjuga en presente indicativo impersonal, porque es la manera correcta de conjugar los verbos en la descripción de la elaboración de un producto, se conjuga en presente porque lo más probable es que estés leyendo el instructivo o manual mientras realizas la acción, es decir, que es en ese momento en el que se realiza, en el presente.

El presente indicativo hace énfasis sobre el tiempo presente, que es en el que se está llevando a cabo la acción, y no hace énfasis en el sujeto que lo lleva a cabo, sino en la acción que se realiza, por eso es impersonal. Es muy sencillo, el paso número uno es ubicar el verbo en infinitivo, por ejemplo, en el primer paso del proceso de elaboración de la masilla se encuentra el verbo “disolver”, “agregar” y “mezclar”.

El paso número dos es conjugar esos verbos en tiempo presente para que queden de la siguiente manera: “agrega”, “disuelve” y “mezcla”. Como último paso es colocar antes del verbo la partícula “se”, se disuelve, se agregan, se mezcla y ya está el verbo en tiempo presente indicativo. Los pasos a seguir son muy sencillos, te voy a mostrar cómo quedaría este primer paso con las consideraciones que acabamos de conocer.

4° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a comparar las características de productos semejantes o iguales de distintas marcas, como estrategia para realizar un consumo responsable.

¿Qué hacemos?

El primer producto que analizarás es un champú. Cuando acompañas al súper mercado a tus papás, ¿Qué champú es el que compras y por qué? Observa el siguiente video para que veas si las razones por las cuáles eliges el champú que compras son las idóneas, obsérvalo detenidamente porque a partir de él iras analizando diferentes champuses. Inícialo en el minuto 6:10 y termínalo en el minuto 6:45

De compras – Capítulo 2

El pequeño fragmento que viste tiene mucha razón, los champús suelen ofrecer aromas muy llamativos e interesantes, empaques llamativos: llenos de dibujos y hasta juegos para que te entretengas.

En sesiones anteriores has visto que esos son solo recursos publicitarios que tratan de llamar más tu atención y no necesariamente tiene que ver con la calidad del producto que ofrecen. En lo que viste si hay un elemento que puede servirte como parámetro para comparar la calidad de los 3 champús que observaste. Uno cuesta $30.00 otro $25 y el último $30 irás completando un cuadro de doble entrada que te ayudará a analizar las características de los productos. El cuadro quedaría de la siguiente forma.

En la tabla ya están anotados los precios de los 3 productos y están los espacios en blanco de lo que analizarás más adelante. Continúa analizando para realizar la compra más inteligente, sigue observando el mismo video, ahora inícialo en el minuto 6:46 y termínalo en el minuto 8:07

Es seguro que te ha pasado como a alguna de las niñas del video, cuando te metes a bañar el champú te irrita los ojos. Una de las cualidades que deben tener estos productos es, precisamente, que no cause molestia alguna al bañarse, de manera que, la tabla, a partir de lo que viste en el video, quedaría más o menos así.

La primera niña dijo que no le irritó nada, la segunda, pudo leer el mensaje bien pero después le irritó un poco y la última no pudo ni leer el mensaje. Para continuar con el análisis sigue viendo el video número 1, pero ahora del minuto 8:08 al minuto 10:15 Es muy importante que el champú no te cause molestias en la piel y eso lo determina el PH.

De forma que la tabla queda como las estas observando, indicando que todos los productos tienen el PH balanceado. Sigue viendo el video, ahora del minuto 10:16 al minuto 11:35 en esta parte se analiza un aspecto crucial en este tipo de productos, ¿Qué tan bien limpian el cabello? y ¿Cómo queda después de lavarlo?

Después de haber ensuciado su cabello y lavarlo cada una con un champú, la primera niña mencionó que le quedó “limpio” el cabello, la segunda, que le quedó “muy limpio” y la última también compartió que su cabellera se sentía “limpia”. La tabla quedaría finalmente como se muestra a continuación. De esta forma ya cuentas con la información suficiente para tomar una decisión más fundamentada acerca de cuál producto puedes comprar, pero ¿Cuál champú debes comprar?

Eso depende de varios factores como los que acabas de analizar, pero también de la situación económica de cada consumidor. El producto 2 es el más barato, deja el cabello muy limpio y tiene el PH balanceado, pero irrita levemente los ojos, si lo que te importa es comprar el más barato, debes tener en consideración que, si eres muy sensible de los ojos, seguro te arrepentirás de comprarlo.

El producto 1 y 3 cómo pudiste observar tienen el mismo precio, ambos dejan el cabello limpio y tienen el PH balanceado. Lo que varía es que el 1 no irrita los ojos y el 3 los irrita mucho, entonces depende de cada persona, la elección más inteligente sería comprar el champú número 1, ya que, aunque no es el más barato, si deja el cabello limpio, no afecta la piel y tampoco irrita los ojos.

Lo importante es comprar y consumir teniendo todos los fundamentos necesarios, estar consciente de lo que compras y hacerlo con responsabilidad. Observa qué es lo que concluyeron las niñas en el video. Una vez más inicia el video en el minuto 11:36 y termínalo en el minuto 12:07 Ahora observa otro video en el que se analizan 3 bicicletas. Inícialo en el minuto 6:40 y termínalo en el minuto 7:15

De compras – Capítulo 4

