López-Gatell niega que se excluya a médicos privados de la vacunación antiCovid

Luego de que a lo largo de las últimas semanas grupos de médicos que trabajan en instituciones privadas reclamaran que el Gobierno de México no lo s ha tomado en cuenta para ser vacunados contra el coronavirus, esta noche, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró que es falso que se esté excluyendo al personal de estos hospitales del programa de vacunación.

El funcionario que está a cargo de la estrategia para combatir la pandemia en el país, enfatizó que todo los miembros de los cuerpos de salud de la primera linea, están recibiendo las dosis de inmunización contra Covid-19, sin importar que trabajen en el sector público o privado.

"Por ahí aparecen noticias falsas de que ya no se va a vacunar a nadie, hoy mismo lo decía el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), es una falsedad que se diga que ya se dejó de vacunar, por supuesto aún más falso decir que se está excluyendo a personal de salud de dependencias privadas; no es cierto, no hay una distinción privado-público", declaró López Gatell durante la conferencia que ofreció esta noche durante el informe diario que realiza sobre la actualidad de la pandemia en el país.

Como lo ha dicho en otras ocasiones, Hugo López-Gatell mencionó que la vacunación no está sujeta a intereses partidistas y que se mantiene como universal y gratuita. El funcionario agregó que el ritmo de vacunación depende del arribo de los contenedores con las dosis.

"Esto no tiene nada que ver con actividades políticas, si ahora durante el proceso electoral le dicen a usted que esto es por acción de algún partido, presidente municipal, diputado o gobernador, esto es falso, es un solo programa, gratuito y de cobertura universal". enfatizó.

Número de vacunas aplicadas.

De acuerdo a cifras de la Secretaria de Salud, en México se han aplicado 16,501,739 dosis de vacunas contra Covid-19 . Está por terminar el primer ciclo de inmunización a personal educativo en cinco estados para pasar a otros cinco y hemos llegado a todo el país para proteger a adultos mayores.

