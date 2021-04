Universidad Panamericana revela primer etapa del nuevo campus “Ciudad UP”

Este jueves 22 de abril se llevó a cabo, mediante un tour virtual, la presentación de la primera etapa de Ciudad UP, el cuarto campus de la Universidad Panamericana (UP), ubicado en Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México. El complejo universitario es considerado el campus privado más grande de México y América Latina, cuya su primera fase del proyecto se concluyó en diciembre de 2020.

La primera etapa de Ciudad UP cuenta con una capacidad para recibir a mil 800 alumnos y en su etapa final de desarrollo del proyecto, tendrá espacio para 7 mil estudiantes. Actualmente, en este campus se imparten las siguientes carreras: Derecho, Economía, Gobierno, Finanzas Cuantitativas y Business & Management, con un modelo educativo que se distingue por el desarrollo de licenciaturas que atiendan las necesidad de la industria y de la sociedad actual.

Fue a partir de enero de 2021 que el campus inició sus actividades debido a la crisis sanitaria de Covid-19, y lo hizo mediante educación a distancia. En el campus el alumno podrá profundizar en lo propio y a su vez en lo global, a fin de responder a las necesidades de la industria y la sociedad con una formación holística e interdisciplinaria.

Un campus que impactará positivamente en la educación del país

Durante la presentación del proyecto, el Dr. Santiago García Álvarez, rector de la UP, señaló que “Ciudad UP es un campus creado para impactar positivamente a nuestro país a través de todas las generaciones de profesionistas multidisciplinarios que ejerzan su pasión con un sentido humano y profesional. Es un proyecto pensado para ser un catalizador que impacte en la vida de las personas, un campus adecuado para realizar las funciones de investigación e impacto social”.

El programa académico que imparte la UP se rige por cuatro ejes transversales de formación y son parte de las mega tendencias de la educación: rigor y excelencia académica, garantizando una formación completa y pertinente; identidad UP, que se traduce en el fomento de valores y actitud y pensamiento crítico; interdisciplinario, que se caracteriza por el trabajo colaborativo entre las distintas academias, así como, la internacionalización, que enriquece al alumno con experiencias de intercambio académico y cultural.

“Con este proyecto enfatizamos nuestra misión de brindar una atención personalizada a través de un modelo de formación integral que permita el desempeño de los alumnos en un ambiente de bienestar para que puedan lograr sus objetivos personales y profesionales”, destacó Cecilia Canal. El campus de Ciudad UP cuenta en su totalidad con una extensión de 40 hectáreas y en esta primera etapa se ha finalizado la construcción de un edificio flexible de 13 mil metros cuadrados (m2) de área académica, más 20 mil m2 de estacionamiento y alrededor de 2 mil y 3 mil m2 de áreas deportivas.

El proyecto cuenta con la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) la más alta en su tipo, que consiste en un conjunto de normas para tener mayor eficiencia energética en el complejo. Ciudad UP se abastecerá de su propio pozo de agua, no emitirá descargas al drenaje y reducirá al mínimo la huella de carbono. Es un campus sustentable, construido con el fin de reflejar la luz, disminuir el calor y hacer un uso sostenible de los recursos naturales.

