Sin vacunas contra Covid-19, 4 millones de abuelitos

Por vacacionar durante los días de aplicación de la vacuna contra la COVID-19, temor por los efectos de la dosis o la lejanía de los módulos instalados, al menos cuatro millones de adultos mayores se han quedado sin ser inmunizados.

Hasta el 18 de abril, el gobierno federal reportó la aplicación de 14 millones 368 mil 47 vacunas en 775 municipios del país, de las cuales, 10 millones 290 mil 867 fueron destinadas para los abuelos, lo que sólo representa la inoculación de 67.95 por ciento del total de personas de 60 años y más en México.

Mientras que, en Tampico, Tamaulipas, algunos se unieron para exigir la dotación de las vacunas, en los municipios de Ixtlahuacán, Minatitlán, Coquimatlán, Comala y Villa de Álvarez, en Colima, 44 por ciento de los adultos mayores rechazaron la vacuna, reveló la Secretaría de Salud de la entidad, principalmente por falta de confianza en la dosis, lo que también disminuye la participación en la segunda aplicación.

“Es importante que si la estrategia no está funcionando se cambie, se haga más difusión de la campaña, porque la meta a nivel nacional es inmunizar a 70 por ciento de la población, más de 88 millones de personas y no vamos ni cerca de la mitad”, advirtió Omar Rocha, médico general y epidemiólogo del IMSS, en el Estado de México.

Sara, una mexiquense de 69 años, admitió que cuando la vacuna llegó al municipio de Tlalnepantla, ella estaba de vacaciones con su familia, lo que la dejó fuera de la aplicación de la primera dosis y le hizo considerar comprarla en alguna clínica privada.

“Entiendo que es mi responsabilidad, por eso pensé en comprarla por fuera. Afortunadamente no me pasó nada y ya ve que luego ni se las están poniendo, nada más hacen la finta”, dijo. No obstante, uno de los primeros casos de dosis falsas que detectó Pfizer fue en una clínica privada de Nuevo León, por lo que la farmacéutica emitió una alerta.

“No te van a quitar la vacuna por haber salido; lo que menos se busca es discriminar”, señaló Rocha.

POR FRIDA VALENCIA

