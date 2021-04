Declaran emergencia ambiental en la CDMX

Hoy jueves se suspende la circulación de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

También aquellos con matrícula local sin holograma de verificación y los automotores con placa foránea de uso particular que no porten holograma de verificación, o cuyo engomado no sea “E”, “00” o “0”.

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan procesos que generen precursores de ozono, reducirán 20 por ciento sus emisiones.

Ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 18:00 horas se registró un valor máximo de ozono de 160 ppb en la estación de Tultitlán, ubicada en el municipio del mismo nombre.

Por Carlos Navarro

PAL