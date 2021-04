Conmemoran en Guadalajara las trágicas explosiones del sector Reforma de hace 29 años

El próximo año se conmemorará el 30 aniversario de las explosiones del sector Reforma de Guadalajara. La ceremonia anual es para no olvidar, enfatizó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

“Una tragedia que marcó la vida de miles y cambió la historia de nuestra ciudad, que aún duele y que cada año conmemoramos para no olvidar, para no callar, para recordar a quienes perdimos y acompañar el dolor de sus víctimas”.

Víctimas de las explosiones se quejan porque el recurso del fideicomiso no alcanza para el tratamiento y los medicamentos que requieren, algunos tienen amputaciones, otros no pueden caminar debido a lesiones en columna vertebral, sus padecimientos son de por vida. Alfaro Ramírez se dijo consciente de ello: “sabemos que nada será suficiente para cerrar esta herida de hace casi tres décadas, pero, ante el silencio de Pemex y las autoridades que fueron responsables, en este Gobierno de Jalisco, junto con el Gobierno de Guadalajara, seguiremos apoyando y cuidando a cada sobreviviente y sus familias. No están solos”.

El mandatario jalisciense no estuvo presente en la ceremonia luctuosa matutina en el barrio de Analco.

Por su parte, la lideresa del 22 de abril en Guadalajara, Lilia Ruiz lamentó que este año murieron tres de los compañeros debido al coronavirus: “Igual que la pandemia también hay muertes, lanzamos un recuerdo a nuestros compañeros que se fueron este año y a los que se han ido anteriormente el día de las explosiones”.

El alcalde interino de Guadalajara, Eduardo Fabián Martínez, expresó que hay un compromiso de toda la ciudad con los lesionados por las explosiones: “a casi tres décadas de aquel día que estremeció a todos los tapatíos, la Ciudad recuerda y rinde un homenaje a las personas que perdimos. La Ciudad también reconoce la deuda que tiene con ustedes y hace patente que seguirá acompañándoles de manera responsable”.

Cabe mencionar que asistieron a la ceremonia conmemorativa, siete de los aspirantes a gobernar Guadalajara y firmaron una carta compromiso para seguir manteniendo el fideicomiso en beneficio de los damnificados por las explosiones.

Por Adriana Luna

alg