Conductor ebrio queda atrapado al intentar cruzar Periférico Norte por puente peatonal: FOTOS

Peculiar escena fue protagonizada la madrugada de este lunes 19 de abril, luego de que un conductor en aparente estado de ebriedad intentara cruzar Periférico Norte a través de un puente peatonal, quedando atrapado en las escaleras de dicho cruce.

Los hechos tuvieron lugar sobre Periférico Norte a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan en el Estado de México, lugar donde el vehículo con placas de taxi de la Ciudad de México quedó varado obstruyendo el paso peatonal en este cruce.

Primeros reportes señalan que el conductor de la unidad viajaba bajo los influjos del alcohol o alguna droga, pues de alguna forma intentó cruzar la importante vialidad a través de este puente el cual no está destinado al cruce vehicular.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes detuvieron al conductor y lo pusieron a disposición de las autoridades, se desconoce cual es su situación jurídica.

Por su parte el vehículo fue retirado del puente horas más tarde con la ayuda de grúas, por lo que en estos momentos la vialidad se encuentra despejada.

Reacciones en redes

Cómo era de esperar en un caso de esta magnitud, diversos internautas no dejaron pasar la oportunidad para hacer “burla” de la extraña situación, razón por la que comentarios como: “Para evitar accidente usó el puente peatonal”; “a 6 escalones se acordó que era hasta el siguiente puente”; “Imagínense vivir en Suiza y perderse de esto”.

Asimismo también hubo quienes no lo tomaron con tanto humor y reaccionaron condenando el acto airadamente, calificando de “loco” e “irresponsable” al conductor, pues por fortuna no provocó ninguna muerte, pero debido a su estado y acciones, se corrió con mucha suerte de que eso no sucediera.

Automovilista en aparente estado de ebriedad intentó cruzar Periférico Norte, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan, por un paso peatonal. @Edomex.



¿Qué opinan amigos? pic.twitter.com/eiimvB3gha — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 19, 2021

SSB