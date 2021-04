Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 16 de Abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

3° Grado

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como las notas musicales están presente en tu vida cotidiana por medio de sonidos, como también la forma en que estas se escriben.

¿Qué hacemos?

El instrumento invitado en la sesión de hoy es la guitarra, presentada por Rosalía León. ¿Qué es la guitarra? Guitarra es un término que deriva de un vocablo árabe pero cuyo antecedente más remoto se halla en la lengua griega. Se trata de un instrumento de cuerdas que dispone de una caja de resonancia, un mástil con trastes y seis cuerdas que suenan al ser rasgadas con una púa o con los dedos.

Es posible distinguir entre la guitarra clásica (también conocida como guitarra española) y la guitarra eléctrica (en este caso, la vibración de las cuerdas es amplificada a través de un equipo electrónico). Ambos instrumentos musicales emiten distintos tipos de sonidos, por lo que su elección suele depender del estilo de música que se pretende interpretar.

La forma, el tamaño y el número de cuerdas de la guitarra han variado a lo largo de la historia hasta adoptar la forma de la actualidad. Hoy la mayoría de las guitarras están hechas de madera de abeto, palo santo, pino, cedro, ébano o ciprés. La guitarra dispone de una caja de resonancia, un mástil, un puente, un diapasón, trastes, seis cuerdas y un clavijero. Ahora bien, durante la clase de hoy vas a hacer un juego creativo mediante un compás que tienes que imitar, para ello observa el video e interpreta la actividad.

Compás 4/4 - Año 3 Módulo 14 Semana 4

Ahora sigue el ritmo y lo vas a interpretar con ayuda de las manos, los pies, el cuerpo o lo que quieras, este ejercicio seguramente te hizo sentir como parte de una orquesta. Para continuar, ¿Qué te parece si el día de hoy practicas todo el repertorio de lo que has aprendido hasta el momento?

Para empezar, recuerdas como eran los sonidos largos y cortos, si lo recuerdas canta la canción y si no lo haces, busca en tus apuntes que tal vez la anotaste para que no se te fuera a olvidar. Ahora puedes cantar aquella canción donde la guitarra y flauta son participes.

Tengo una guitarra

Es momento de terminar el ensayo con la canción que está constituida por un trabalenguas.

Somos indítaralas

Para la siguiente sesión necesitarás el siguiente material: Un vaso o cilindro o recipiente con un poco de agua, y un popote para soplar en él; de preferencia que tenga tapa. ¿Recuerdas el nombre de las notas musicales? y ¿Cómo se escriben? Para ello puedes ver el siguiente video.

Notas musicales canciones infantiles

Las notas musicales, ¿Cuáles son y cómo se escriben?

Hay varios trucos para facilitar la lectura de la música. Un truco es memorizar las notas que se escriben sobre las líneas del pentagrama con la clave de sol, de esa manera se escribe la clave de sol en la segunda línea del pentagrama y así ya sabrás el orden de las notas do, re, mi, fa, sol, la y si. Al seguir escribiendo, después de si, se repite do, de nuevo re, mi, fa y así sucesivamente, para seguir escribiendo más notas en el pentagrama de manera ascendente, necesitarás más las líneas adicionales.

Entonces el orden de las notas se repite así: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do etc. Bueno, volviendo a las notas dentro del pentagrama, si dejamos sólo las notas escritas sobre las líneas. ¿Cómo se llaman las notas? Como pista lee las notas que se mencionaron anteriormente dado que son: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, etc. Con este truco si olvidas el nombre de las notas, tú mismo podrás averiguar y descubrir sus nombres.

Claramente no solo los instrumentos musicales tienen sonido, de hecho, en todos lados se encuentran las notas solo que pasan de manera desapercibida. Hay un sinfín de sonidos a nuestro alrededor que construyen la música de las cosas. Es como describir un lugar, pero sin palabras ni imágenes, solo con sonidos. La realidad es que todo suena, suena nuestro cuerpo, suena la cocina de tu casa, suena el baño, suena dibujar.

4° Grado

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cómo puedes identificar otras emociones alrededor de la sorpresa, por ejemplo, del asombro a la sorpresa.

¿Qué hacemos?

Seguramente alguna vez te has encontrado con algún amigo o familiar y han conversado recordando las cosas importantes que han sucedido en su vida. ¿Tal vez hablado sobre lo sucedido en la pandemia del COVID-19? ¿Y tú? ¿Cómo te enteraste del COVID-19?

Seguramente viste algunos de los reportajes más importantes que se han realizado, pues se ha entrevistado a varias personas para saber que emociones experimentaban al enfrentar la pandemia. Pues, la pandemia no fue igual para todos ¡Algunos solo estaban encerrados y ya! No todas las personas experimentaron una situación de la misma manera, ¿Qué te parece si viajas en el tiempo para recordar cómo fue?

¿Sabías que la Covid-19 es una enfermedad muy contagiosa y se recomienda mantenerse en casa para evitar más contagios? Todos tenemos que permanecer en nuestras casas, sin salir, aquí pasamos de una sorpresa, a una duda y de allí al asombro. Cuando hay una situación inesperada, como decirle a alguien una noticia desagradable o la amenaza de algún animal, lo primero que sucede es que el organismo reacciona y se pone en máxima alerta.

Lo que sucede es que la emoción del asombro es como si la atención de la persona se fuera hacia algo que le impresiona e interesa. Y luego, de la impresión y la emoción se queda en la memoria, y puedes decidir qué hacer. Primero no creía lo que estaba sucediendo con el COVID-19 y luego decidió que era mejor investigar para enfrentar mejor la pandemia, es decir, reguló su emoción para beneficio propio.

Interés y asombro también son emociones, por ejemplo, ¿Sabes qué es el interés? El interés si es una emoción y consiste en qué prefieres y muestras curiosidad hacia algo o alguien, por ejemplo, si un día vas al campo y ves por primera vez un hongo muy lindo que llama tu atención, tu interés te hará buscar información para saber más acerca de su nombre, su forma, como nace, si se puede comer o no y muchas cosas más.

Todos podemos experimentar una situación sorpresiva, pero cada uno la interpreta de forma diferente según sus experiencias personales. Por ejemplo, hay quién expresan sentir alegría y encuentran en una situación algo que les beneficia y les hace sentir bien. ¿Qué sucede en el caso de la persona que no saben qué es lo que les está pasando?

Puedes tener una sorpresa muy grande, pero luego no entiendes que pasa, tu curiosidad despierta el interés por investigar acerca de un tema, con la esperanza de comprender qué está sucediendo. Ahora observa y escucha el siguiente cuento, termínalo en el minuto 02:35 en él se muestra cómo puedes sorprenderte y despertar tu interés con cosas muy sencillas pero sorprendentes.

“Vitamina Sé: especial en tu día. Pequeña Mancha te enseña cómo transformarte”

¿Te pareció interesante cómo Manchita logró transformarse? ¿Te gustaría hacer una actividad que te ayude a despertar tu interés y curiosidad? Para realizarla necesitarás el siguiente material: pegamento, colores, tijeras, hojas de colores, cartulina y mucha imaginación y continuar observando el video a partir del minuto 02:35 al minuto 05:19

¡Cuántas emociones experimentaste durante la pandemia! Para continuar con la sesión jugarás ¡De la Sorpresa al asombro! Coloca tres círculos en el piso, cada uno con el nombre de la emoción correspondiente: sorpresa, asombro e interés. Recuerda cómo se juega: Se dice una situación y corres a la emoción que te provoca esa situación. Por ejemplo, si dices, está temblando, ¿Qué emoción te provoca?

¿Estás lista y listo para comenzar a jugar? Que sentiste cuando te aplicaron la vacuna contra el COVID-19 Prepárate para recordar la siguiente situación. Cuando te informaron que el programa de Aprende en Casa lo veían hasta en Japón. Te diste cuenta como todos reaccionamos de forma diferente ante una misma situación, de las situaciones que te provocan sorpresa, todos pueden obtener algún provecho.

La diferencia está en la manera en que regulas la emoción y le sacas algún provecho a tu experiencia emocional. Ha sido muy importante entender que, si todos buscamos la forma de regular nuestras emociones y trabajamos juntos por un bien común, logramos cumplir nuestras expectativas tanto personales como sociales.

